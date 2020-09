Rap-komet investerer på Vestegnen

Det er slut med at sove på offentlige toiletter på Fields.

Tessa har fået tag over hovedet. Sit eget tag endda.

Den 23-årige rapper, der sidste år slog igennem med singlen ’Okay’, har købt en toværelses lejlighed på 73 kvadratmeter i nybyggeriet Irmabyen i Rødovre på den københavnske vestegn.

Tessa, der har det borgerlige navn Theresa Ann Fallesen, gav 2,6 millioner kroner for lejligheden, som hun har belånt for 2,2 millioner kroner.

Hun overtog lejligheden sidste måned, efter hun fraflyttede en andelslejlighed på Vesterbro i København.

Tessa har tidligere fortalt om sin brogede opvækst ghettoen Askerød i Greve, hvor hun i sine ustabile teenageår somme tider manglende et sted at sove.

Det blev en anledning til at komme uindbudt til fest blot for at finde et sted at sove og lange nætter på offentlige toiletter på Field's, som hun forklarede TV2.

- Jeg var hjemløs på et tidspunkt, da jeg blev så meget uvenner med mine forældre, at jeg stik lidt af - men også blev smidt ud.

- Vi sov mange forskellige steder i Field's og til fester, sagde Tessa.