Rasende Amalie: - En kæmpe fejl!

For Amalie Szigethy har det langtfra været en dans på roser at optage den seneste sæson af 'Forsidefruer'

I øjeblikket løber endnu en omgang 'Forsidefruer' over skærmen på TV3, og endnu en gang er det med Amalie Szigethy som en af fruerne.

Men optagelserne til programmet har denne gang langtfra været en fornøjelse for Amalie Szigethy, der lige nu er gravid med sit andet barn.

Fortæller om 'turbulent' forhold

- Jeg er uforstående over for, at jeg ikke har fået lov til at blive hørt mere, siger den 29-årige realitystjerne til Ekstra Bladet og uddyber:

- Det er især noget omkring min graviditet. Det har fyldt meget i mit liv, og jeg har følt, at der ikke er blevet lagt så meget energi i det i programmet, som jeg gerne ville have, og det synes jeg er rigtig ærgreligt. Når jeg laver tv, betyder det meget for mig, at jeg kan være ægte, og jeg føler, at det i år har været meget iscenesat og på produktionens kommando, lyder det fra Szigethy.

Derfor har der ifølge forsidefruen også været flere problemer imellem hende og produktionen:

- Det har været gnidninger. Det har været meget opslidende, og det har ikke været lige så sjovt at lave programmet som før.

- Hvad tænker du så om din fremtid i 'Forsidefruer'? Er det noget, du vil lave mere?

- Det er noget, jeg tænker meget over, og jeg ved det faktisk ikke. Men jeg tror ikke, jeg gider mere. Måske skal jeg en anden vej. Jeg har i hvert fald mine overvejelser omkring det, siger hun og understreger, at hun dog ikke har taget endeligt stilling til det endnu.

- Men hvad er det, du gerne ville have, at der var mere fokus på?

- Det er rigtig ærgerligt, at man som seer ikke får lov at komme mere ind i en proces, der hedder graviditet. Der mener jeg jo, at produktionen laver en kæmpe fejl, siger hun og fortsætter:

- Jeg har lavet tv i mange år, og så synes jeg, det er ærgerligt, at man ikke har lyttet mere til mig. For eksempel har jeg i denne sæson været inde og ude af Hillerød Hospital. Jeg har blødt og haft det skidt, været sengeliggende og haft bækkenløsning, og alt det er slet ikke med, og det er virkelig ærgerligt, for man skal tæt på som seer, og det har været alt for overfladisk det andet.

Forskelsbehandling

Amalie Szigethy mener også, at hun får en anderledes behandling end flere af de andre forsidefruer i programmet - heriblandt Jackie Navarro og Tina Lund.

- I stedet vælger man andre ting - for eksempel at fokusere på at lave en navngivningsfest. Jeg fik for eksempel heller ikke noget babyshower, hvilket de andre fik, så på den måde har der været forskelsbehandling, siger hun og fortsætter:

- Det synes jeg er mærkeligt, og det gør, at jeg bliver skubbet væk, for der er mange ting, der undrer mig, og det har jeg ikke lagt skjul på over for produktionen, og det har gjort, at der har været mange konflikter, fordi vi ikke har været enige.

Hos TV3 er de bekendt med kritikken fra Szigethy.

'De seks kvinder samarbejder med os og produktionen om at finde det bedste indhold til programmerne. Vi forsøger at imødekomme alles ønsker, men i sidste ende har vi ansvaret for at sikre en rød tråd og en overordnet relevans for vores seere sæsonen igennem,' lyder det fra Kenneth Kristensen, der er programdirektør hos NENT Nordic.

'Dialogen med Amalie omkring hendes oplevelse af samarbejdet, vender vi med hende internt,' lyder det videre.

