Rasende Anders Lund Madsen: - Vanvittigt fejt!

I sidste uge gik journalist og tv-vært Anders Lund Madsen til tasterne på sine sociale medier, hvor han skrev et meget vredt opslag.

Det skete, efter at hans elskede bil havde fået en stor skade, mens den holdt parkeret i indre København.

'Nogen har tabt et pengeskab på min bil i går på Olufsvej lige bag Trianglen i København. Eller et halvt stillads. Eller måske det er nogens Tyrannosaurus Rex, som bare er ude af kontrol', skrev han i opslaget.

Sender heftig stikpille til kendt tv-vært

Her efterlyste han også den eller de personer, der havde forvoldt skaden på bilen.

'Jeg er egentlig ligeglad, men vedkommende glemte at efterlade en seddel, og nu giver jeg hermed ham, hende eller hen et døgn til at melde sig her, og så ordner vi det som gentlemen, og verden vil gå videre. Men ellers.... Ellers bliver jeg sateme sur. Og jeg tror seriøst ikke verden er klar til, at jeg bliver sur', skrev han videre.

Da Ekstra Bladet lørdag aften mødte Anders Lund Madsen på den røde løber forud for TV Prisen 2020, som blev afholdt i Tivoli Hotel og Kongres Center, og hvor Anders Lund Madsen var vært, fortalte han mere om bilen, og hvorvidt der er noget nyt i sagen.

Her kunne han dog noget skuffet fortælle, at ingen har meldt sig.

- Den sag er fuldstændig uforløst. Bilen holder nede i parkeringskælderen lige herude, og den har stadig skaden, og der er ingen, der har meldt sig. Det er vanvittigt fejt, sagde han tydeligt oprevet til Ekstra Bladet.

Her ses skaden på Anders Lund Madsens bil. Foto: Privat

- Gør du mere ved det?

- Det kan jeg love dig for. Men det er svært, når der ikke er nogen, der melder sig, for jeg havde virkelig troet, at der var nogen, der meldte sig, sagde han og fortsatte:

Sender heftig stikpille til kendt tv-vært

- Jeg er virkelig vred. Jeg er vredere end før. Men hvad kan man gøre? Det er uforløst, og derfor bliver det også bare ved med at køre rundt hver evig eneste dag.

Skal på sit livs rejse: Glæder sig til at komme væk fra alt

Anders Lund Madsen fortæller, at han undrer sig over, hvordan skaden er opstået i første omgang.

- Det er en meget mærkelig skade. Det er en v-agtig skade, som er lavet i bevægelse. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan det. Så jeg tror, det er nogen, der har bakket ind og ud igen, sagde han.