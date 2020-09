Rasende Blachman: - Fy for satan!

Både Oh Land og Blachman bakker op om deres kollega Sofie Linde og hendes kamp for at sætte en stopper for sexchikane

Tirsdag fik Sofie Linde stor støtte, da en gruppe kvinder - alle ansatte på TV2 - tog initiativ til at indsamle beretninger fra kvinder i mediebranchen, der også har oplevet sexchikane.

Her sendte de en mail ud og bad kvinder om at skrive under på den og et åbent brev til Sofie Linde for at sætte gang i debatten og sætte en stopper for sexisme og sexchikane. Og den opfordring har en lang række kvinder allerede taget imod. Det skrev Politiken torsdag.

Her havde over 700 kvinder allerede skrevet under.

Underskriftsindsamlingen blev sat i værk, efter tv-vært Sofie Linde til Zulu Comedy Galla fortalte fra scenen, at hun, da hun var 18 år, var udsat for sexchikane af en 'stor kanon' i DR.

Og Sofie Lindes to 'X Factor'-kolleger dommerne Thomas Blachman og Oh Land støtter op om Sofie Lindes initiativ.

Oh Land synes, det er modigt af Sofie Linde at stå frem. Foto: Philip Davali

Det fortalte de, da Ekstra Bladet mødte dem fredag til pressemøde forud for den nye sæson af 'X Factor'.

- Jeg synes, det er en vigtig debat, og jeg synes altid, det er vigtigt, at man lytter, når der er nogen, der deler den slags historier og oplevelser, for så længe, der er nogen, der har de oplevelser, er der et problem, og så synes jeg, at man må stille sig op og lytte og så tage debatten. Den er jo relevant, fordi at det sker, siger hun og tilføjer:

- Så jeg har kun respekt for Sofie over, at hun tør at lægge sig ud med nogle af dem, der har hånden, der fordrer hende. Jeg synes, det er meget flot, siger Oh Land.

'X Factor'-dommeren fortæller, at hun ikke selv har oplevet krænkende opførsel i sit eget arbejdsliv, men at hun kender flere, der har:

- Jeg har ikke den form for direkte oplevelser personligt som den, hun beskriver, så det kan jeg ikke sige, men jeg ved, det eksisterer, og jeg kender mange, der har oplevet den slags. Jeg har heldigvis ikke selv oplevet det.

Har det ikke i mig

Thomas Blachman har også fulgt lidt med i debatten, men understreger at han ikke selv kender til sager i sin omgangskreds.

- På en eller anden måde har jeg ikke lagt mærke til det. Jeg kunne have lavet Danmarks største metoo-skandale, hvis jeg ville. Men jeg har det slet ikke i mig. Jeg har stor respekt for kvinder, siger han og tilføjer:

- Jeg vil sige, at jeg ikke har været en del af de miljøer, hvor man render rundt og diskriminerer på den måde, eller hvor man udnytter sin position til at få lidt sex. Fy for satan. Det skal der gøres noget ved, siger han.

Blachman mener dog, at Sofie Linde begår en fejl ved ikke at ville nævne, hvem krænkeren er.

- Det er en fodfejl af Sofie Linde, når hun siger, at det var en for ti år siden på Danmarks Radio og en med meget magt. Så sidder man og tænker, hvem var der for ti år siden? Og så sidder børnene og tænker 'Er det min far' eller noget? Så det ville klæde at nævne et navn, understreger han.