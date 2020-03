Rasende DR-profil: - Det er sindssygt krænkende

Iværksætter Jacob Risgaard, som især er kendt fra DR-programmet 'Løvens hule', oplever i øjeblikket at blive kontaktet af fremmede kvinder, som alle har set hans navn og ansigt på forskellige datingprofiler.

Men problemet er bare, at der er tale om falske profiler, som intet har med Jacob Risgaard at gøre.

Det har nu fået ham til tasterne på de sociale medier, hvor han advarer sine følgere om at hoppe i fælden.

Over for Ekstra Bladet forklarer 'løven', at han er ved at være godt træt af de falske profiler.

- De er nogle pikansjoser, dem som gør det her. Der er mange kvinder, der skriver til mig og undrer sig over, hvorfor jeg er stoppet med at svare dem på Tinder eller andre steder, eller som skriver, at de har set mig derinde, siger han og tilføjer:

- Det er sindssygt krænkende. Det er svært at sætte ord på, hvorfor jeg bliver så pissesur. Men det er princippet i, at der sidder en eller anden idiot og tager mine billeder. Jeg undrer mig over, hvad de får ud af det, og jeg har altså en kæreste også. Hvis det var mig, ville jeg ikke blive så glad, hvis der kom en og fortalte, at de havde set hende på Tinder.

Jacob Risgaard advarer nu sine følgere om de falske profiler. Foto: Benjamin Nørskov

Jacob Risgaard er især bekymret for, at folkene bag de falske profiler har onde hensigter.

- Det kan jo være nogen, der gerne vil franarre folk penge. Men det kan også være en pige, der tror, hun skal på date med mig, og så er det en helt anden, der viser sig. Det er jo på en eller anden måde catfishing. Jeg er ved at blive sindssyg over det, siger han og tilføjer:

- Det er jo så nemt at stjæle folks identitet nu om dage. Men det er jo tyveri. Jeg synes, man skal lave en lov omkring de her datingsider og verificere sig selv via NemID. Lidt ligesom man gør på sin Instagram, hvor man også skal verificere sig selv, før man kan få det blå mærke.

Hop ikke på det

Jacob Risgaard har derfor også en appel til de danskere, der eventuelt skulle støde på falske profiler, der står i hans navn.

- Husk, at det, man ser på nettet, sjældent er det, det giver sig ud for. Og så vil jeg appellere til folks sunde fornuft. Jeg forstår godt, at det kan være svært, når der er en profil, hvor der er mange billeder af mig, som tager kontakt til en, og det ser nogenlunde troværdigt ud. Men så sørg for at lave FaceTime hurtigt, så man hurtigt kan få be- eller afkræftet, om personen er den, de giver sig ud for at være, siger han og tilføjer:

- Jeg føler, at det er ligesom et indbrud. Man får erstattet de her ting. Men det er følelsen af det. Jeg føler, at idioten har min tandbørste oppe i røven. Hvis jeg fandt ham, ville han få min toiletbørste op samme sted, griner Jacob Risgaard.

Han sørger for at anmelde de falske profiler, hver gang han støder på en i håbet om, at der kan blive sat en stopper for de mange falske profiler.

- I det her tilfælde har jeg skrevet til Happn, at mine rettigheder er blevet krænket. Jeg anmelder sådan nogle ting, og jeg anbefaler andre at gøre det samme, for jo flere, der anmelder det, jo mere bliver der gjort opmærksom på de her ting, og så går det hurtigt med at få dem fjernet, og det bliver svindlerne irriterede over.