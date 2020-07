Rasende DR-vært: - Så uværdigt!

Pelle Peter Jencel er bestemt ikke tilfreds med meldingen om, at dansk musik ser ud til at blive fjernet fra YouTube

Torsdag aften meddelte Google, at de fjerner dansk musik fra streamingtjenesten YouTube 'inden for kort tid'. Det sker ifølge Koda, som administrerer rettigheder for komponister og sangskrivere, for at lægge pres på i en igangværende forhandling om en fælles-nordisk aftale om brug af musik på YouTube.

Aftalen skal ifølge Koda erstatte de norske, finske og danske komponist- og sangskriverselskabers lokale aftaler og samle dem i én fælles aftale med Google.

I den forbindelse lyder det, at den nationale aftale herhjemme udløb i april, hvorefter den blev midlertidigt forlænget. Google har nu, som betingelse for en ny midlertidig aftale krævet, at de penge, som komponister og sangskrivere får for YouTubes brug af musik, reduceres med knap 70 procent i en midlertidig periode.

Det vil Koda ikke acceptere, hvorfor Google har besluttet, at Kodas medlemmer ikke kan få deres indhold vist på YouTube.

Se også: Musikbranchen: Urimeligt lav betaling

Den udmelding er bestemt ikke faldet i god jord i musikbranchen herhjemme.

En af dem, der er gået til tasterne i den forbindelse, er P3-vært Pelle Peter Jencel, der samtidig også er dj. På sin Instagram-profil langer han kraftigt ud efter Google og YouTube.

'Fuck YouTube og Google. Hvor usselt er det at forsøge at gennemtvinge en aftale, hvor man reducerer en i forvejen sølle udbetaling til danske musikere med 70% er mig ubegribeligt. Så uværdigt', skriver han på sin Instagram-profil og fortsætter:

'Til gengæld tror jeg altid på, at musik vinder over profit. Og heldigvis har vi jo så et begreb som public service, der - hvis man ikke sparer den helt væk - kan understøtte en dansk musikscene. Men ja. Fuck Google og fuck YouTube. Med magt kommer ansvar, og det kunne I åbenbart ikke forvalte. Det kunne være så fedt. Trist', skriver han videre.

'Det siger alt'

Flere musikere har siden udmeldingen ligeledes været til tasterne på de sociale medier. Heriblandt sangeren Tobias Rahim:

'Tanken om de firmaer, der ejer vores kommunikation og rettigheder til alt, vi ligger op, gir mig lyst til at kaste op. At YouTube er klar til at fjerne dansk musik, fordi de skal betale en fucking slik for det. Det siger alt', skriver han.

Også sanger og producer Chief 1 har udtrykt sin utilfredshed på Facebook.

'Det er så sandeligt et godt år for musikerne. Først bliver forår og sommeren aflyst. Ingen ved, om efteråret bliver til noget. Festivaler og koncerter hænger i en tynd tråd fremover. Streamingtjenester betaler ekstremt lave rater for afspilninger, og nu bliver alt dansk musik fjernet fra YouTube, fordi vi ikke vil 70% ned i en i forvejen meget lav procentsats', skriver han.

Se også: Google fjerner al dansk musik fra YouTube

'Er der ikke nogen, der lige vil sparke branchen bare den sidste centimeter i graven', skriver han videre.

Chief 1 er heller ikke tilfreds med den nyeste udmelding fra Google og YouTube. Foto: Jonas Olufson

Se også: Dansk hitmager: - Det er usympatisk