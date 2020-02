Rasende efter Zulu Awards: TV2 indrømmer stor brøler

Kendt ansigter på stribe var torsdag aften mødt op i K. B. Hallen, hvor der skulle overrækkes en lang række priser til Zulu Awards.

Blandt de danske kendte var deltagerne fra TV2 Zulu-serien 'Diamantfamilien', som mødte op på den røde løber til billeder og interviews.

Katerina Pitzner og hendes døtre kunne dog dagen efter med stor skuffelse læse på TV2's hjemmeside, at alle langt fra var imponerede over den kjole, som 17-årige Ophelia var mødt op i til arrangementet.

'Go' Morgen Danmark'-modeeksperten Sille Henning havde her fundet de fire bedste og de fire kedeligste outfits til Zulu Awards, og her var Ophelia blandt de sidstnævnte.

Det har fået Katerina Pitzner op i det røde felt på Instagram, hvor hun ikke lægger skjul på, at hun er meget skuffet over TV2.

'Lidt ærgerligt, at Diamantfamilien stiller op (ganske kvit og frit) til TV2 Zulu Awards for at præsentere og overrække et trofæ for så dagen efter at læse på TV2 Nyheder, at min yngste datter bliver sablet ned og hånet af TV2’s egne (voksne) folk, der ikke brød sig om hendes kjole,' skriver hun og fortsætter:

'Det er tydeligt, at de heller ikke forstår, hvem Ophelia er, eller hvad hun står for - selv efter 3 sæsoner på deres egen kanal. Det er saftsuseme dårlig stil. I skylder hende en undskyldning'.

17-årige Ophelia (helt til venstre) havde selv syet kjolen, som hun blev kritiseret for. Foto: Anthon Unger

Chokeret

Til Ekstra Bladet fortæller Katerina Pitzner, at det var Ophelia selv, der gjorde hende opmærksom på artiklen.

- Da vi spiste middag, fortalte Ophelia mig om artiklen. Hun havde læst den, og hun var faktisk chokeret. Hun forstod det ikke rigtigt. Man skal tænke på, at hun er 17 år, og hun forstod ikke rigtig, hvorfor en voksen - indenfor TV2's egne folde - kunne finde på at nedgøre og håne hende på denne måde, siger hun.

Det var ikke kun datteren, der var chokeret over artiklen fra TV2.

- Jeg blev jo også chokeret. Én ting er, at det kan komme udefra, for vi ved jo alle, at hvis man stikker næsen frem i dette land, så får man nogle over snudeskaftet. Men det rystede mig lidt, at kommentarerne var så uoplyste. Man inviterer jo ikke folk fra sin egen fold til - ganske gratis - at komme for at præsentere en kategori og overrække et trofæ for derefter at disse os, der gør det. Det gør man jo ikke, tænker jeg, siger hun.

- Jeg må indrømme, at jeg blev vred. Jeg står altid bag mine børn, og særligt hvis de uforskyldt bliver hængt ud, fastslår hun.

Lægger sig fladt ned

TV2 har siden ændret den omtalte artikel, så det kun er de fire flotteste outfits, der bliver nævnt.

Katerina Pitzner fortæller, at hun sent fredag aften modtog en privat undskyldning fra Sune Roland, indholdschef for TV 2 PLAY & ZULU, der tog afstand fra artiklen.

Det bekræfter TV2 over for Ekstra Bladet, ligesom de lægger sig fladt ned og indrømmer brøleren. Det sker i en skriftlig udtalelse fra Jacob Bendixen Andersen, redaktionschef for digital programjournalistik på TV2.

'Der er sket en kommunikationsfejl på vores digitale redaktion. Det har betydet, at nogle af vores egne medvirkende har følt sig omtalt negativt på grund af det tøj, de bar på den røde løber ved Zulu Awards. Det har ikke været formålet. Og det er vi kede af.'

'Det vil vi gerne undskylde for. Så snart vi blev opmærksomme på fejlen, ændrede vi artiklen. Men det er en fejl - og det er som bekendt menneskeligt at fejle,' lyder det.



Også på Instagram har TV2 Zulu lagt sig fladt ned og sendt en offentlig undskyldning til Diamantfamilien. Det sker i en kommentar på Katerina Pitzners opslag.

'Vi kan lige så godt være helt ærlige her og sige, at vi på ingen måde kan stå inde for den artikel og kun kan sige UNDSKYLD! Hvad I også skal vide er, at vi har arbejdet i flere timer nu på at få pillet den ned. Vi har simpelthen ikke været opmærksomme hurtigt nok,' skriver tv-kanalen og fortsætter:

'Vi synes, I alle så perfekte ud, vi elsker jer, vi elsker jeres stil, og vi beklager på vegne af alle. Vi arbejder videre på sagen internt og tager en snak med de involverede om, hvordan man behandler sine (og vores) venner'.

Også Sille Henning har undskyldt i en privat besked til Katerina Pitzner, som tv-kendissen har delt i sin Instagram-story. Her skriver modeeksperten, at det ikke var meningen at kritisere eller gøre Ophelia ked af det.

Alle undskyldninger har familien accepteret.

- Jeg synes, det er fint, at vi har modtaget de undskyldninger, og så har jeg sådan set børstet støvet af mig, og jeg er kommet videre. Jeg syntes bare, det var vigtigt, at vi ikke lod det stå til. En ung pige på 17 år ikke skal disses af voksne såkaldte modeeksperter, siger Katerina Pitzner.

Hun fortæller desuden, at den kritiserede kjole var den første, som Ophelia selv har syet, og at datteren var glad for resultatet. Hun lader sig dog ikke slå ud af kritikken og har ikke mistet modet til at sy mere tøj til sig selv.

