Rasende Hausgaard: De er æreløse snyltere

75-årige Niels Hausgaard er så eftertragtet en herre, at der efter blot en uges tid meldes tæt på udsolgt til hans nye turné, der indledes i Thisted 15. januar.

Alene på første salgsdag bookede 45.000 sig ind på en af de i alt 53 koncerter. Og det har fået billethajer til at lugte guld. Og det huer i den grad ikke Niels Hausgaard.

Se også: Hausgaard sælger ud med 'jamre'-tur

- Din turné hedder 'Du ved, hvad jeg mener …' - hvad mener du om, at dine fans bliver udsat for grådige billethajer – og om billethajer i almindelighed?

- De er æreløse snyltere, lyder det fra nordjyden, hvis manager, Frank Panduro, nu går ud med en offentlig advarsel:

- Vi må desværre konstatere, at svindelfirmaerne ikke kun går efter de store, udenlandske artister. I Danmark er Niels Hausgaard så hot et navn, at der åbenbart også her er penge at tjene for firmaer som Viagogo, siger Frank Panduro.

Niels Hausgaard turnerer traditionen tro overalt i landet gennem årets første måneder - som altid rives billetterne væk. Foto: Anthon Unger

Ren svindel

Han har de seneste dage oplevet, at billetter er blevet solgt til gigantiske overpriser - ovenikøbet til koncerter, hvor der har været ledige pladser til normal pris. Således nævner han, at man for eksempel på Viagogo kan købe billetter, der normalt koster 395 kroner plus billetgebyr, til 2270 kroner.

- Også til koncerter, der er helt udsolgt, ser vi billetter til salg. Det er ren svindel, konstaterer Frank Panduro og tilføjer, at man naturligvis ikke kan komme ind til koncerten på en falsk billet, selvom man har betalt overpris til nogle svindlere.

Se også: Hausgaard faldt død om: Genoplivet af manager

- Men desværre er folk nok fortsat lidt naive på billetområdet. Og vi kan faktisk ikke gøre ret meget andet end at advare, siger Frank Panduro.

Hans råd er derfor, at man kun køber billetter gennem de portaler, der fremgår af kunstnerens hjemmeside.