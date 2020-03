Rasende Ingemann misbrugt: - Det er SÅ meget over grænsen!

Peter Ingemann oplever lige nu, at en person udgiver sig for at være ham og kontakter kvinder

TV2-vært Peter Ingemann oplever lige i øjeblikket, at en eller flere personer har oprettet falske profiler i hans navn for derefter at tage kontakt til kvinder med mere eller mindre lumre hensigter.

Det har nu fået den 47-årige TV2-vært til at sende en advarsel ud på de sociale medier, hvor han ligeledes viser eksempler på flere af de beskeder, der er blevet sendt fra den falske profil:

'En 'Pikhat' af en person har lavet en falsk profil og udgiver sig for at være mig. Han skriver udelukkende til kvinder og anmoder dem om venskab. Jeg synes, det er træls, men for de berørte kvinder må det være direkte ubehageligt. Har lige fået denne korrespondance tilsendt fra en af de berørte kvinder, ligesom rigtig mange andre har skrevet til mig, at de er blevet kontaktet', skriver han.

Herunder kan du se eksempler på beskederne:

Til Ekstra Bladet fortæller Peter Ingemann, at han synes, det er meget ubehageligt, at kvinder på den måde bliver kontaktet i hans navn.

- Det er ubehageligt og træls, for man kan se, hvor mange der er blevet skrevet til. Både på Facebook og Instagram. Det er kun kvinder, og det er virkelig ubehageligt. Det er træls at blive misbrugt på den måde, for det er tydeligt, at det er skumle hensigter, siger han og fortsætter:

- Det må især være ubehageligt for de kvinder, der modtager de her beskeder. Men heldigvis tænker de fleste sig lige en ekstra gang om, når de har modtaget dem og undrer sig over, om det nu også kan passe.

Peter Ingemann advarer nu sine følgere om de falske profiler. Foto: Anthon Unger

Opfordring til danskere

Peter Ingemann har flere gange prøvet at blive misbrugt i falske reklamer - eksempelvis for bitcoins. Men denne gang synes han, at netsvindlen er gået for langt.

- Det kan jo være, at den person, der sidder derude, forsøger at lokke billeder ud af folk og vil bruge det til endnu mere frygtelige ting. Det er så langt over grænsen. Og jeg gider da heller ikke have, at der måske er folk derude, der tænker, at jeg er lummer på den måde. Jeg er rigeligt lummer i mine opslag på de sociale medier, så jeg behøver ikke at være det ellers. Jeg gider simpelthen ikke have misbrugt mit navn på den måde, siger han.

Derfor har han også en opfordring til de danskere derude, der måtte støde på lignende beskeder, hvor en person potentielt udgiver sig for at være ham:

- Vær på vagt, hvis I ser det her, og lad være med at hoppe i fælden. Der er flere, der skriver til mig, at de blev glade for at se, at de fik en besked fra mig direkte i deres indbakke, og derfra er der ikke langt til at hoppe i fælden. Det er simpelthen så grænseoverskridende.

Ingemann forstår dog godt, at folk kan blive snydt af beskederne. Svindleren har nemlig gjort arbejdet godt.

- De falske profiler er lavet med det rigtige billede og mine opslag med mine rigtige tekster. Så det kunne se autentisk ud. Selv profilteksten. Så opsætningen kan virkelig godt snyde. Men det er vigtigt at huske på, at jeg aldrig ville tage kontakt til folk på den måde. Det er så meget over grænsen.