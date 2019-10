Rasende Irina: - Jeg er så ked af det

Tilbage i september blev tv-kendis og influencer Irina Olsen gift med sin kæreste, dj'en Morten 'Faustix' Olsen, ved et storstilet bryllup på Sophienberg Slot i Rungsted.

Men da Irina Olsen efterfølgende ville genopleve de dejlige bryllupsminder ved at se på sine bryllupsbilleder, som hun i dagens anledning havde hyret en professionel fotograf til at tage, fik hun sig angiveligt en grim overraskelse.

Hun er nemlig slet ikke tilfreds med resultatet.

Det fortæller hun i en video på sin Instagram-profil.

- Jeg sidder for 117. gang og prøver at få lavet en bryllupsblog med opsummering, hvor jeg fortæller, hvordan det var, og hvor jeg vil vise billeder. Men problemet er, at de billeder, jeg skal bruge, er en helt masse mærkelige iPhone-billeder fra en masse forskellige, vi har samlet, for alle de billeder, vi har fået af den professionelle fotograf, er slørede. Vi har desværre ikke særlig mange gode billeder fra brylluppet. Lige den del af det gik bare helt galt, siger en tydelig oprevet Irina i videoen og fortsætter:

- Jeg har været allermest ked af, at jeg ikke har et eneste godt billede af mig og Allessia (datter, red.) og selve vielsen. Der er tre billeder, der er gode. Jeg forstår ikke, at der er 300 billeder, men ingen af det. Der er billeder af tomme dansegulve, kokkene, men ikke af mig, min mand og datter. Vi er fucked. Vi har ingen billeder, konstaterer hun og fortæller, at gæsterne ikke fik taget mange billeder med deres telefoner, fordi de fokuserede på at have det sjovt.

Ifølge Irina Olsen har hun haft svært ved at slippe tanken om de dårlige billeder, siden hun så dem første gang.

- Jeg har været så ked af det over det. Jeg kan slet ikke. Jeg har også været sur og vred. Jeg har været så ked af det, at I slet ikke forstår det. Jeg har opgivet at lave det her blogindlæg, for jeg bliver vred af, at jeg ikke har nogen gode billeder. Jeg har drømt om at have nogen gode billeder, så jeg kan lave dem store og hænge dem op, men det kan jeg slet ikke, fordi de er slørede, siger hun og kommer derfor med en opfordring til sine følgere:

- Lad være med at tage en fotograf, I aldrig har prøvet, siger hun og fortsætter:

- Jeg er alt for sød, og det er derfor, at folk ikke en gang undskylder over for mig. Det er vanvittigt. Jeg har ikke en gang fået en undskyldning over det her. Men sket er sket. Der er ikke nogen løsning på det . Det var en god og fantastisk dag, men jeg har ikke et eneste billede af mig selv i min brudekjole. Men sådan er det, siger hun videre.

Irina Olsen og Morten 'Faustix' Brangstrup Olsen blev gift i september. Foto: Jonas Olufson

Ked af kritikken

Til Ekstra Bladet fortæller fotografen Ekaterina Yalykova, der tog billeder til brylluppet, at hun ikke kan genkende den kritik, Irina Olsen retter mod hende og de billeder, hun har taget.

- Jeg er i chok. Irina har ikke fortalt mig, at hun var utilfreds med billederne på den måde, så jeg fandt ud af det via Instagram. Det er første gang, sådan noget her sker for mig, så jeg er pisse ked af det og rystet, siger hun.

Fotografen understreger, at hun mener, hun har afleveret et ordentligt produkt til Irina Olsen.

- Jeg kan ikke genkende hendes kritik. Det passer ikke, at hun ikke har billeder fra vielsen, af hende i brudekjole, eller at alle billederne var slørede. Jeg har dog hele tiden sagt til dem, at det var en god idé, at de havde to fotografer på, da de havde en lang liste over ting, de gerne har villet have billeder af, men jeg var helt alene på opgave.

Ekaterina Yalykova fortæller, at hun dog alligevel efter bedste evne har forsøgt at indfrie parrets ønsker.

- Jeg har gjort mit bedste, men der var naturligvis mange ting, der skulle tages billeder af. Men jeg har fået billeder af festlokaler med masser af mennesker, tallerkener fulde af mad og med brudeparret, så jeg kan ikke genkende det billede, hun beskriver.

Ifølge Irina Olsen har hun slet ikke fået det profukt, hun blev lovet. Foto: Mogens Flindt

Mangler billeder

Fotografen fortæller, at hun har sendt alle sine uredigerede billeder til Irina Olsen, fordi kendissen ikke mente, at 300 var nok. Derfor har hun også fået uredigerede billeder tilsendt.

- Det er klart, at når jeg sender 2000 uredigerede billeder som råfil til hende, så er der også billeder, der ikke er skarpe, og hvor jeg lige tjekker lys- og lydindstilling, siger hun og fortsætter:

- Men det er rigtigt, at der er nogen ting, jeg ikke har fået billeder af. For eksempel er der ikke mange med datteren eller nogen af gommens far eller brudens mor, men det var ikke muligt for mig at få alle de billeder, de ønskede.

- Men synes du selv, at det er et tilfredsstillende produkt, du har leveret?

- Jeg er rigtig, rigtig ked af den her situation, men jeg er tilfreds med det, jeg har leveret, selvom der mangler nogle billeder. Jeg har gjort mit allerbedste under de omstændigheder, der var. Jeg gjorde mig umage og arbejdede i 12 timer og brugte en uge på at redigere, siger hun og fortæller, at hun selv tog kontakt til Irina Olsen for at tilbyde, at hun kunne tage billederne til brylluppet.

Ifølge Ekaterina Yalykova har hun flere gange forsøgt at få fat i Irina Olsen, efter hun har delt sin kritik på Instagram, men uden held.

- Jeg har skrevet til hende i går, men jeg har ikke hørt noget fra hende. Jeg synes ikke, det er okay, at hun gør det på denne måde.

Fotografen oplyser desuden, at hun ikke har fået betaling for billederne, men at der lå en aftale om, at Irina Olsen til gengæld ville reklamere lidt for hendes virksomhed.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Irina Olsen, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.