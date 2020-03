Rasende Karsten Ree misbrugt: - Jeg er flov og gal

'Karsten Ree opfordrer alle danskere til at investere midt i corona krisen. Det er netop nu man skal være med, hvis man vil lave den bedste investering i sit liv. Karsten viste Jes Dorph hvor let det var'.

Sådan indledes det, der ligner en længere artikel i Berlingske Business. Ser man godt efter, står der ikke Berlingske men kun Berlinske, og det da også ren og skær fup, som får Karsten Ree helt op i det røde felt.

- Det er fandeme ikke rart at blive brugt i sådan et svindelnummer. Jeg er både flov og gal over det. Jeg vil simpelthen ikke sættes i forbindelse med sådan noget, raser han.

Bitcoin er ifølge 74-årige Karsten Ree direkte 'fupvaluta', som han aldrig kunne drømme om at anbefale til nogen som helst.

- Min personlige opfattelse er, at det er ren og skær svindel. Der er noget fordækt over det, og i mine øjne er det et forsøg på at skjule oplysninger for skattevæsnet. Jeg vil slet ikke sættes i forbindelse med sådan noget, gentager han.

Den meget vellignende fupartikel bekymrer Karsten Ree.

- Tænk hvis folk hopper på det, fordi de tror, at jeg blåstempler det. Det er virkelig væmmeligt at blive brugt til sådan noget, og jeg håber ikke, at folk lader sig narre. Det er ren fake, det der, understreger han.

Karsten Ree er tidligere blevet brugt i en lignende annonce for at års tid siden. Men den gang gik det op for ham, at det er stort set umuligt at finde bagmændene bag den slags svindel. Og det gør det endnu mere ubehageligt, synes han.

- Men jeg håber, at jeg på en eller anden måde finder ud af, hvem der står bag. Så skal jeg ryste dem på måtten, så de sent glemmer det, siger han.

At bagmændene bliver fundet, skal Karsten Ree dog ikke gøre sig de store forhåbninger om, siger Jes Dorph-Petersen, der bliver misbrugt i samme annonce.

- Det her er sket for mig igen og igen de seneste to år - bare med forskellige kendte mennesker. Med blandt andre Bendtner, Chili Klaus og Anders Matthesen. Mønsteret er det sammen hver gang. Det er ren copy-paste. De bruger endda det samme billede af mig, siger TV2-værten til Ekstra Bladet.

Jes Dorph-Petersen er vred og irriteret over svindlen, som han flere gange har meldt til politiet.

- Det går ud over min troværdighed, men det må jo virke, siden de bliver ved. Og med et navn som Karsten Ree kan man da godt frygte, at folk hopper på den, netop fordi han har en høj troværdighed som pengemand. Desværre er min erfaring, at politiet ikke har ressourcer til at gøre noget ved det, siger han og fortsætter.

- Jeg har meldt det alle de gange, jeg har set, at mit navn og ansigt bliver misbrugt til det. Beskeden er, at de noterer det som en overtrædelse af markedsføringsloven. Det svarer i mine øjne til at give en bankrøver en parkeringsbøde, fordi han holder ulovligt under røveriet, siger Jes Dorph-Petersen.

Tv-værten mener, at hvis man vil, må det være muligt at finde frem til bagmændene.

- Men det er selvfølgelig et spørgsmål om ressourcer, siger han.

