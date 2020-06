Rasende: Nu er det nok!

Det har skabt massivt oprør og store uroligheder i USA og verden over, efter George Floyd - en ubevæbnet afroamerikansk mand - døde under en tilbageholdelse af politiet i Minneapolis, da en politibetjent satte sit knæ på hans nakke i længere tid og holdt knæet der, selvom Floyd flere gange påpegede, at han ikke kunne trække vejret.

George Floyds død har skabt massive protester - både i USA og i udlandet - senest på Østerbro i København søndag, hvor flere tusinde demonstranter gik på gaden for at kræve retfærdighed for alle - uanset hudfarve.

Også de kendte verden over har været på banen og give deres mening til kende i forbindelse med Floyds død, heriblandt stjerner som Cardi B og Justin Bieber, der eksempelvis har krævet retfærdighed for alle under hashtagget #blacklivesmatter og #alllivesmatter.

Senest er den danske supermodel, 28-årige Nina Agdal, der er bosat i USA, gået til tasterne i et følelsesladet opslag i forbindelse med Floyds død, hvor hun ikke lægger skjul på, at hun er vred og fortørnet over situationen.

I opslaget opfordrer hun folk til at vågne op og tænke over, hvordan de behandler andre mennesker. Hun har nemlig fået nok af at høre om sager og skæbner som George Floyds.

'Farvede folk er i alt for lang tid blevet mødt med uretfærdighed. Tingene er nødt til at ændre sig. Lad os forpligte os selv og holde os selv ansvarlige for denne forandring. Start i dag, start nu', skriver hun i en opfordring til sine millioner af følgere.

Kig indad

I opslaget opfordrer hun desuden sine følgere til at se indad og blive klogere på, hvad racisme er for en størrelse.

'Lær betydningen af privilegier og racisme. Tag et godt, ærligt blik på dig i selv i spejlet, og spørg dig selv, om du har oplevet et privilegie, fordi du er en hvid person. Uddan dig selv i de historiske og sociale mønstre i forbindelse med effekten af racisme og undertrykkelse og opfordre folk omkring dig til at gøre det samme. Reager på det. Lad være med at ignorer det. Vend ikke ryggen til det. Lad være med at vente på den næste video eller story om en uskyldig mand, kvinde eller barn, der er blevet såret eller dræbt, før du reagerer', skriver hun og fortsætter:

'Gør noget ved det. LYT, åben dine øjne, foretag opkald, doner, mød op, stå op, hav de hårde samtaler. Lad være med at forblive tavs. Tavshed slår mennesker ihjel. Gå til det med en følsomhed og forståelse for, at du kommer fra en priviligeret baggrund, men lad vær med at lade din frygt for at blive kritiseret stoppe dig, for ellers vil du blive ved med at bidrage til problemet', skriver hun videre, inden hun kommer med et sidste opråb:

'Det er ikke nok ikke at være en racist længere. Vi må være og praktisere antiracisme. Vi må gøre det bedre', skriver hun.

Under anholdelsen af Floyd var der fire betjente. Den ene af betjentene, Derek Chauvin, er allerede blevet anholdt og sigtet for drab og uagtsomt manddrab.

De tre andre betjente er ikke anholdt endnu, men ifølge politichef Medaria Arradondo er de alle medskyldige.