Rasende tv-kok: - Det er snyd og humbug

Det har skabt stor debat i det danske land, efter Ekstra Bladet onsdag omtalte et indlæg, som tv-kokken Nikolaj Kirk har delt på sin Facebook- og Instagram-profil, hvori han argumenterer for, at det slet ikke burde være lovligt for producenter som eksempelvis Knorr og Beauvais at kalde pulversovs for bearnaisesovs.

Den 'slatne og sjappede pulversovs', som Kirk kalder den, har nemlig intet at gøre med den syrlige, fede og cremede ægte vare, hvis du spørger Nikolaj Kirk.

'Pulverudgaven er proppet med stabilisatorer, smagsforstærkere, farve og aromastoffer, for at få sovsen til at efterligne den ægte. Og, langsomt har denne omvendt manges forståelse for klassisk bearnaisesauce, så de ligefrem synes om pulversovsen, også selv om det er noget være skrammel,' skriver han i opslaget og opfordrer til, at Fødevareministeriet og EU går ind i sagen, så bearnaise ikke længere kan kædes sammen med et underlødigt pulverprodukt', skriver han i indlægget og fortsætter:

'Vi bør derfor høre EU og vores fødevareministerie, om de overhovedet må benytte navnet bearnaise til pulverudgaven. Den indeholder jo slet ikke det, vi definerer som bearnaisesauce, og skævvrider vores kategorier i madens univers. Derfor er min anke, at pulversovsen må skifte navn og ikke længere benytte sig at Collinets navn 'bearnaise'.

Ikke en kritik af firmaer

Til Ekstra Bladet fortæller Nikolaj Kirk, at hans kritik ikke kun er rettet mod bearnaise, men mod færdigproducerede madvarer generelt.

- Det er vigtigt for mig at sige, at kritikken jo ikke er henvendt til producenterne. Om det er Knorr eller Beauvais, eller hvad det er, er sådan set ligegyldigt. Kritikken er rettet mod lovgivningen, og derfor skriver jeg med vilje heller ikke noget om firma. Min anke er blot, at vi som forbrugere skal vide og kunne gennemskue, hvad vi køber, og det gælder uanset, hvad det handler om. Men jeg er ikke i krig med nogen - overordnet er jeg imod krig, siger han og fortsætter:

- Min holdning er, at når vi handler i en butik, så skal vi vide, at det vi køber, er det, vi regner med. Hvis man gennemgår en pulverbearnaise og virkelig bearnaise er det helt forskellige kategorier, men det er ikke nødvendigvis til at gennemskue for forbrugeren. Derfor synes jeg også, at man burde finde på andre ord til sådanne produkter. Man vil for eksempel sagtens kunne sælge pulversovs under et andet navn. Men det er ærgerligt, hvis man køber produktet og tror, at man får bearnaise, for det gør man ikke.

Råbe politikerne op

Derfor mener Nikolaj Kirk også, at det er nødvendigt at råbe magthaverne op.

- Jeg vil gerne sige til magthaverne, at det ikke er okay. Vi burde til hver en tid se på de produkter, der bliver solgt, og med det samme kunne vide, hvad det er, vi køber.

- Så det er ikke fordi, du mener, at det slet ikke skal være tilladt at lave pulversovs?

- Jeg synes jo, at man skal lave sin sovs selv, men jeg mener ikke, at det skal være ulovligt at sælge pulversovs. Men jeg mener, at det til hver en tid er fornuftigt, at vi i samfundet definerer begreber og udtryk og de køkkentekniske termer, så forbrugeren kan vide med sikkerhed, hvad det er, de køber. Det duer ikke, at de tror, de køber bearnaise, når det ikke er bearnaise. Dermed siger jeg ikke, at det er et dårligt produkt. Det er bare ikke bearnaise, siger han og fortsætter:

- Der er selvfølgelig større ting i verden lige nu med corona og alverdens ting. Men jeg mener, at det er en vildledning af forbrugeren, hvis man ser det her én til én. Det er snyd og humbug.

Klar opfordring

Af samme årsag har Nikolaj Kirk også en klar opfordring til politikerne:

- Jeg ville mene, at i de her år, hvor der bliver mere og mere færdiglavet mad, at det er ekstra fornuftigt at holde øje med det, så vi beskytter forbrugeren mod snyd og humbug. Vi har en tendens til at købe mere og mere færdiglavet mad, og det er der en interesse i at sælge som noget andet, end hvad det egentlig er, siger han og fortsætter:

- Vi skal holde fast i, at vi skal kunne gå ned og handle og have en chance for at kunne navigere i reklameverdens store udtryk, og det skal lovgivningen efter min mening sikre. Vi skylder hinanden at kunne beskytte hinanden mod det her. Hvad er neutralt marineret kød for eksempel? Det kan ingen jo gennemskue.

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med den førende pulverbearnaise-producent, Knorr, og her er de bestemt ikke enige i Kirks kritik.

De har derfor heller ingen intentioner om at begynde at bruge et andet navn end 'bearnaise'

- For mange forbrugere er Knorrs Bearnaise den rigtige bearnaise, lyder det fra Ida Wahlfeldt, der er Nordic Marketing Manager Foods hos Knorrs moderselskab, Unilever.

- Vi respekterer, at Nikolaj Kirk foretrækker at lave og spise sin egen bearnaise. Hos Knorr laver vi bearnaise til den danske forbruger. Vi mener, at det er forbrugerne, der skal vurdere, hvad de bedst kan lide. Vi vil ikke være smagsdommere på deres vegne. Og det mener vi heller ikke, at andre skal være, lyder det fra Knorr.