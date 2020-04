Rasende tv-vært: - Det er fuldstændig vanvittigt

Mattias Hundebøll er bestemt ikke tilfreds med, at regeringen har åbnet for, at de helt små skal tilbage i daginstitutioner og skoler

I denne uge har regeringen valgt så småt at åbne for samfundet igen, efter det danske land stort set har været lukket ned de seneste uger som konsekvens af udbredelsen af coronavirus.

Det betyder, at de fleste daginstitutioner og skoler åbner for de mindste børn onsdag morgen.

Men det er langt fra alle, der er lige tilfredse med den beslutning, og de seneste dage er der blandt andet blevet oprettet flere grupper på de sociale medier, hvor forældre fastholder, at de ikke vil lade deres børn komme tilbage i institution, som situationen er nu.

En af dem, der forholder sig meget kritisk til regeringens beslutning, er tv-vært Mattias Hundebøll, der i en video kommer med en kraftig opsang til regeringen og de danske politikere.

- Som far til to små drenge må jeg ærligt sige, at den plan, som regeringen og sundhedsmyndighederne har lagt frem i forhold til vuggestuer og børnehaver, gør mig både trist, bedrøvet og rasende på børnenes vegne, siger han i videoen, som du kan se herunder:

Hænger ikke sammen

I retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne anbefales det for eksempel, at forældre afleverer deres børn udenfor i det omfang, det er muligt, mens det rådes til, at der holdes afstand og bliver vasket hænder og afsprittet regelmæssigt i daginstitutioner og skoler.

- Prøv at høre her. Du kan ikke sige til en to-årig, at de skal holde afstand. Hele konceptet med fysisk nærvær og nærhed, det er den eneste kommunikationsform de små børn har, lyder det fra Mattias Hundebøll.

- En frarøvelse af det fysiske nærvær for de mindste, det er der et ord for: Det hedder vanrøgt, lyder den klare melding fra den 37-årige tv-vært.

Mattias Hundebøll er bestemt ikke tilfreds med den måde, regeringen har valgt at håndtere coronakrisen på. Foto: Jacob Ehrbahn

Hundebøll er samtidig af den opfattelse, at mange af tiltagene ikke vil fungere i praksis.

- Mange af de regler, der er skrevet ned - det er fuldstændig vanvittigt. Mange af de små børn, der skal starte i institution nu - deres forældre må ikke være med til indkøring. Det er fuldstændig sindssygt. De ansatte i landets vuggestuer og børnehaver skal pludselig til at stå for en hel masse logistiske opgaver og rengøring. Men det er jo ikke fordi, de har sørget for at bevilge flere penge, så vi kan få en højere normering i det næste stykke tid. Det hænger ikke sammen. Det er for uambitiøst, og det er på bekostning af vores børn, lyder det fra en rasende Hundebøll, der fortsætter:

- Vi skal huske på, at de her to til fem-årige børn, de er ret skrøbelige i psyken. Hvis vi ikke tænker os om og er lidt forsigtige, så ender vi med en hel generation med rablende rengørings-OCD-håndvaskvanvid, siger han og slår fast, at han og hustruen, Marie Plum, i hvert fald har tænkt sig at holde deres to børn hjemme, indtil situationen har ændret sig.