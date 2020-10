Rasende Umut: Jeg er træt af små snyltere

Kendiskokken Umut Sakarya er blevet godt og grundigt rasende.

Årsagen er en influencer ved navn Caroline, der via en besked på Instagram spørger om hun og en flok andre må komme forbi og besøge Umuts fastfoodsted, Guldkebab.

Vel at mærke for at få et grats måltid mod til gengæld at 'lave det lækreste på Instagram.'

- Hej Umut. Må vi komme på besøg på søndag og spise guld kebab og meter kebab med bearnaise ved siden af og fritter – så laver jeg det lækreste på Instagram?, skriver influenceren.

Og det har fået Umut til at tage bladet fra munden på selvsamme sociale medie:

- Kære Caroline, lad os lige få det her på det rene. Tigger du om gratis kebab til 55 kr.? Det den tiende besked, du sender, hvor du hentyder til, at du vil have det gratis, skriver Umut i sit svar influenceren og fortsætter:

- Helt ærligt, du burde skamme dig over dit tiggeri. Du ligner ikke en, der mangler penge til at kunne få noget at spise. Hvor er det usmageligt og grådigt, at du i disse corona-tider uden skam tigger fra restauranter, der har det så hårdt..

Influenceren får også helt kontant at vide, at hun aldrig vil få noget gratis hos ham

Til Ekstra Bladet uddyber han:

- Jeg er træt af den her slags små snyltere. Tænk at tigge om at få foræret en kebab til 55 kroner. Det er da småligt.

- Desværre er det efterhånden blevet en trend, at ville have noget gratis. Men hvis jeg vil have den reklame, hun mener, hun kan give mig, så vil jeg da hyre et bureau ...

- Desværre er mange små virksomheder presset af coronaen og siger ja til den slags tiggeri. Man bør tage debatten op. I stedet for at se på antallet af følgere, bør man spørge sig selv, hvad en person reelt kan gøre for en - om der er sammenfaldende interesser, siger Umut.

På Instagram runder han sit indlæg af således: 'Nej, du får intet gratis hos mig. Gå og knep dig selv.'

