Raser: - Det er jo fuldstændig absurd

- Jeg har så heller ikke fået et eneste jobtilbud som studievært, efter jeg stoppede på Lorry som 55-årig. Så vil nogen måske tænke, at det er fordi, hun er en dårlig journalist, men jeg er ret sikker på, at det ikke er det, det handler om. Det handler om min alder, det er jeg ret overbevist om.

Sådan lød den kontante udmelding fra den tidligere tv-vært Line Baun Danielsen i et interview med Dansk Journalistforbund forleden.

58-årige Danielsen er nemlig træt af at opleve, at der foregår diskrimination på de danske arbejdspladser på grund af alder. Emnet står hende så nært, at hun efterfølgende har valgt at skrive et blogindlæg om emnet, hvor hun uddyber sine synspunkter.

'Jeg oplevede selv for 10 år siden at blive fyret på grund af alder. Det græder jeg ikke snot over mere. Men jeg var både forundret og ked af det. Før fyringen hang værtsjobbene som kirsebær på et fuldmodent sommertræ. Pludselig var der bare ingenting! Dengang havde jeg ikke tid til at kæmpe kampen som 48-årig og enlig mor til to. Der skulle bare penge på kontoen og mad på bordet. Og når der ikke var bud efter mig, måtte jeg jo gøre noget selv. Jeg valgte at blive selvstændig og skabe min egen arbejdsplads', skriver hun og fortsætter:

’Er du fyldt 50 år? Så er du allerede senior og en af arbejdsmarkedets tabere. Og det er jo fuldstændig absurd. En ting er, at vi giver mennesker i deres bedste alder og arbejdsalder prædikatet SENIOR! Jeg har protesteret imod det, lige siden jeg startede min blog for 3 ½ år siden. Jeg er ikke senior. Jeg er bare en voksen og erfaren arbejdstager. Senior lugter desværre af rollator, gummelim og pensionistrejser til Harzen. Det er ikke noget galt med – men det er bare ikke sådan, at vi ser os selv endnu', skrev hun videre.

Line Baun Danielsen på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

Vil være fanebærer

Torsdag aften mødte Ekstra Bladet Line Baun Danielsen på den røde løber i forbindelse med gallapremieren på 'Den skaldede frisør - The Musical', og her satte hun et par ord på, hvorfor hun synes, at aldersdebatten er så vigtig.

- Det handler ikke kun om mig. Det handler om den generelle tendens. Jeg har jo skrevet rigtig meget om aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet. Jeg har masser af arbejde, men der er mange, der har svært ved at få arbejde, når man runder de 50, sagde hun og fortsatte:

- Jeg synes, jeg er fanebærer for den her generation, der hedder 50-55 plus, for der er ikke så mange af os, der tør at stille os frem og tale om de her tabuagtige emner. At være arbejdsløs er også en del af et tabuemne. Det er fandeme ikke sjovt, når man er i midten af 50'erne i sin bedste alder og har 20 år tilbage på arbejdsmarkedet og så vide, at der er algoritmer og myter og fordomme, der gør, at man bliver sorteret fra, sagde hun videre og tilføjede:

- Så det vil jeg gerne slå et slag for.