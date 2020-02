Raser efter 'Luksusfælden': - Arrogant!

En ny sæson af 'Luksusfælden' blev tirsdag aften skudt i gang, og her skulle Kenneth Hansen og Mette Reissmann forsøge at hjælpe Heidi og Carsten fra Farsø.

Carsten var rasende over, at Heidi uden hans vidende havde taget en række kviklån og var kommet så langt ud i gælden, at hun ikke længere kunne betale. Han havde tidligere hjulpet med at betale noget ud, men dengang lånte hun efterfølgende flere penge, og så smækkede han kassen i.

Flere gange slog han fast, at hvis hun nogensinde gik bag ryggen på ham igen, så ville hun blive smidt på gaden.

Carsten ejer nemlig huset, de bor i, og med trusler håber han på, at han kan holde hende fra kviklån og dumme beslutninger.

I løbet af afsnittet foretog han en u-vending og gik alligevel med til at afdrage 4000 kroner om måneden på Heidis gæld, så hun kunne være helt gældfri om to og et halvt år. Det hele sluttede derfor positivt for parret, og de takter er fortsat efter optagelserne, fortæller Heidi til Ekstra Bladet.

- Det er gået fint. Jeg overholder budgettet, og jeg får betalt af på det hele, siger hun.

Hun glæder sig over, at hun nu har fået styr på sin økonomi og overblik over gælden, men deltagelsen i TV3-programmet var en hård omgang.

- Jeg synes, det var grænseoverskridende og hårdt. Jeg er jo ikke lige vant til at stå med et kamera helt oppe i hovedet otte timer hver dag, siger Heidi.

Som seerne også fik lov til at opleve på skærmen, så begyndte Heidi og Carsten for alvor at snakke sammen igen, og overblikket over gælden har givet dem meget mere ro i hverdagen.

- Vi har det meget bedre - både som par og familie. Det har hjulpet, at vi har fået styr på, hvad jeg skylder, og hvem jeg skylder til. Nu er der kommet styr på det, og jeg betaler mine ting, siger Heidi, som også personligt har fået det bedre.

- Der er faldet en byrde fra mine skuldre. Jeg er ikke presset af, at jeg skal vende hver 25-øre, fortæller hun.

'Arrogante eksperter'

Eksperterne gik hårdt til Carsten, og de var ikke imponerede over, at han forsøgte at kontrollere Heidi med trusler. Det fik han flere gange at vide, og Heidi slår fast, at parret føler, at det hele blev sagt lige hårdt nok.

Og generelt var de langt fra imponerede over den måde, som eksperterne agerede på under optagelserne.

- Til at begynde med syntes vi godt nok, at de var meget arrogante - især Mette. Der blev hverken sagt 'hej' eller 'farvel' eller noget. De kom bare vadende ind, og når de så var færdige med at optage, så gik de igen. Det var først hen mod slutningen, at hun da godt lige kunne sige 'hej', siger Heidi, som ikke er tilfreds med den behandling.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mette Reissmann, men det har endnu ikke været muligt.

Først gæld - så projekter

Heidi regner med, at hun kan være gældfri i løbet af de to og et halvt år, som eksperterne stillede dem i udsigt. Og det glæder hun til sig.

- Vi skal jo bare leve det liv, vi altid har levet. Vi skal rejse. Og så er der jo projekter derhjemme, vi også gerne vil have gang i. Der er en terrasse, der skal laves færdig, og vi skal udvide garagen, siger Heidi, som i programmet fortalte, at de gerne vil giftes i fremtiden.

I første omgang er fokus dog fuldt ud på at få afbetalt gælden, inden parrets projekter og drømme om ægteskab kan blive realiseret.

