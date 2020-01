Raser efter 'Paradise': - Ikke fortjent

Glæden var stor hos Ida, da hun i torsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' løb med den famøse titel som Miss Paradise 2020.

Blandt de andre fem piger var jublen dog ikke helt så stor.

Alle havde gjort deres ypperste i både den sensuelle catwalk og i det imponerende show, så at det var den nye pige, Ida, der vandt kronen, medførte skeptiske blikke.

- Ida vinder - wow, surprise! Det er da aldrig set før, lød det ironisk fra Sarah i afsnittet.

Ida følte det meget grænseoverskridende, da hun skulle have taget sit Miss Paradise-billede. Foto: Nent Group Danmark

Se også: Bryder sammen på tv: Det hele blev for meget

Over for Ekstra Bladet uddyber Sarah, hvorfor hun ikke mener, Ida burde have vundet Miss Paradise.

- Jeg synes ikke, det var fortjent. Jeg synes heller ikke, at jeg selv var en værdig vinder eller tæt på, og det mener jeg heller ikke, at Ida var. Hun klarede det mega godt, det gjorde vi allesammen, men der var bare nogle, der klarede det bedre. Det var meget tydeligt, at drengene valgte den nemme vej og tog den nye pige, fordi de tænkte taktisk. De burde have lagt taktikken til side her, forklarer Sarah.

Ifølge Sarah var der enighed om, at Julie burde have vundet. Foto: Nent Group Danmark

- Jeg synes helt sikkert, at Julie burde have vundet. Hun gjorde det virkelig godt i det hele, havde sig selv med og gav sig 110 procent. Drengene sagde også efterfølgende, at de syntes, at Julie burde have vundet. Og os piger var også enige om det. Så det viser jo bare, at de valgte ud fra taktik, og det er bare efterhånden flere år i 'Paradise', at Miss Paradise er blevet valgt på den måde, fortsætter hun og tilføjer:

- Ida var slet ikke dårlig, men hun var bare ikke den rigtige vinder. Så det var godt nok ærgerligt og dårlig stil af fyrene.

Ida viste sig også fra sin sensuelle side under Miss Paradise. Foto: Nent Group Danmark

Dyrker 'forbudt' tv-sex: Klamt og ydmygende