Raser efter smadret lejlighed

I sidste måned fik Mark 'Lovestick' Falgren smadret sin lejlighed, som han lejede ud gennem Airbnb. Han hævder at have 170.000 kroner i klemme, og han savner svar fra udlejningsplatformen

Der er efterhånden gået en måned, siden Lukas Graham-trommeslageren Mark 'Lovestick' Falgren traf den fatale beslutning at udleje sin lejlighed gennem Airbnb. Selvom han understregede over for udlejer, at det ikke måtte afholdes fest i lejligheden, blev det ikke overholdt.

Da Falgren troppede op i lejligheden, kunne han konstatere, at hans tv var blevet smadret, lamper revet ud fra vægge og lofter, mens gulvet var fyldt med glasskår og klistret til af rester fra alkohol. Samtidig var der blod på væggene, og der var urin på jorden ude på altanen.

Da Mark 'Lovestick' Falgren troppede op på den røde løber til snigpremieren på dokumentarfilmen '7 Years of Lukas Graham', kunne han fortælle, at han stadig ventede på sin erstatning fra Airbnb.

- Airbnb har ikke erstattet noget endnu, det er lidt irriterende, men det kommer jo nok. Jeg skriver mails til dem stort set hver dag, sagde han og fortsatte med et suk:

- Men prøv at høre. De svarer én gang hveranden uge, de er meget langsomme. I starten var de gode til at svare, og nu svarer de overhovedet ikke.

Ingen indtægt

Mark 'Lovestick' Falgren oplyser, at han har 170.000 kroner i klemme. Han har tidligere haft dårlige erfaringer med Airbnb, da han førhen er blevet udsat for identitetstyveri fra en lejer, men coronakrisen har kostet trommeslageren dyrt, hvorfor han alligevel tog chancen endnu engang.

- Jeg håber bare, der kommer festival til sommer, for der er ingen indtægt i øjeblikket. Jeg håber snart, der kommer et lys for enden af denne her mørke, mørke tunnel, fortalte han og understregede, at han er endegyldigt færdig med Airbnb.

- Jeg tror, jeg har lært min lektie, men jeg synes også, det er ærgerligt, for jeg kan godt lide det, at vi kan hjælpe hinanden og bo hos hinanden, men det er bare irriterende, at der er nogen, der skal ødelægge det for andre. Jeg har været udsat for det to gange nu, så jeg tør ikke mere.

Blandt de stjålne genstande i lejligheden var også en særlig kop, som han fik, da Lukas Graham optrådte i Ellen DeGeneres' talkshow. Den er han hamrende forbistret over at have mistet.

- Jeg får faktisk en ny Ellen-kop i dag(i går, red.), for vores manager bor i L.A., så han har været forbi Ellen og fået en kop. Problemet var, at den Ellen-kop, jeg havde derhjemme, var den, jeg havde fået af Ellen, så den betød lidt mere end en eller anden kop, man kan købe, sukkede han og fortalte om mødet med den for tiden hårdt kritiserede talkshow-vært.

- Hun var så sød. Jeg spillede jo bordtennis med hende, før vi skulle på. Vi stod og spillede, og så kom hun ud og sagde, at hun gerne ville spille mod vinderen. Det blev mig, og så blev den 21-19 til mig (mod Ellen, red.). Det var fedt, at hun gad at bruge tid på det. Hun tog det seriøst og spillede godt. Jeg husker den episode som en fantastisk oplevelse, sagde han med smil i stemmen.

Dækket af værtsgaranti

Airbnb har tidligere bekræftet over for Ekstra Bladet, at sidste måneds episode fandt sted, og at man er skredet til handling over for personen, der lejede lejligheden.

'Det er ikke tilladt at holde fest i en Airbnb-bolig, og vi har nultolerance over for overtrædelser af dette. Vi hjælper værten og har suspenderet gæsten fra vores platform,' skrev Airbnb og fortsatte:

'Selvom den slags problemer er sjældne, er vi fast besluttet på at skride til handling over for personer, der overtræder vores strenge regler om, hvad man må. Det inkluderer at fjerne personer fra vores platform og skride til juridiske handlinger.'

Af Airbnb-reglerne fremgår det desuden, at skader forårsaget af lejere er dækket af virksomhedens såkaldte værtsgaranti, der ifølge hjemmesiden dækker globalt op til én million dollars - 6,3 millioner kroner. Dermed bør Mark Falgren altså ikke frygte for, at han kommer til at hænge på regningen.

Tilbage i august oplyste Airbnb, at firmaet havde gjort det forbudt at holde fester i deres boliger i hele verden i et forsøg at overholde begrænsningerne for sammenkomster under coronapandemien. Derudover må der - med få undtagelser - kun bo 16 personer i en Airbnb-bolig.