Raser: Hun ødelagde vores trekant

Louise og Jeppe havde lumre tanker om at starte årets 'Ex on the Beach'-sæson med et brag, men ikke alle var enige i deres planer

Der var lagt i kakkelovnen til den helt store omgang, da Jeppe Bøg Risager, Louise Balling Jensen og Tabita Thinggaard pludselig befandt sig i samme seng i 'Ex on the Beach', der fik premiere søndag.

Her er der lummer stemning allerede første aften, hvor de tre havner i samme seng. Jeppe kysser lidt med Tabita, der gerne vil have Louise ud af sengen, så hun kan hygge med Jeppe alene, men da Tabita smutter for at hente vand, går der dårligt tre sekunder, før Jeppe og Louise ligger og snaver hinanden, hvilket kan virke mystisk, da Jeppe få sekunder forinden havde kysset med Tabita.

Men der er en forklaring, fortæller Jeppe og Louise, da de sammen gæster Ekstra Bladet. De havde nemlig frække planer.

- Jeg synes, de har klippet ud, at vi var tæt på at få en trekant. Jeg syntes, vi var tæt på. I hvert fald i mit hoved, siger Jeppe Bøg Risager i videoen over artiklen, hvor han får opbakning fra Louise.

- Måske også lidt i mit hoved, men i hvert fald ikke i Tabitas.

- Det var simpelthen Tabita, der ødelagde trekanten?

- Fuldstændigt, svarer Jeppe prompte.

- Jeg tror måske, vi havde nogle lidt andre tanker i hvert fald. Jeg troede, det var det, der skulle ske, griner Louise.

Tabita blev ked af det, og så røg den lumre stemning. Foto: Janus Nielsen

Tabita blev ked af det, for hun ville have Jeppe for sig selv, og da programmets vanlige drama begyndte at opstå, valgte Louise at finde et andet sted at sove.

Hør dem forklare hvordan de forsøgte at få trekanten i hus i videoen over artiklen.

