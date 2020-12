Raser: I hylder en voldsmand

Ekstra Bladet har været i kontakt med Türker, der godt forstår Sarah Dohns kritik:

- Jeg har ikke så meget at sige til det. Men jeg synes, det er fint nok. Vi er mennesker og reagerer forskelligt på forskellige ting. Hun føler, at der er noget, hun ikke er kommet ud med, og det har hun valgt at komme ud med nu, siger han til Ekstra Bladet.

Türker Alici forklarer, at han synes, det ville være på sin plads, hvis TV3 valgte at fjerne afsnittet.

- Jeg synes, de skal fjerne det, for det hører ingen steder hjemme. Man er et forbillede for unge mennesker, og jeg synes, det er problematisk, at nogen kan blive inspireret og tænke, at det her er en okay opførsel, for det er det ikke.

- Sarah er jo også meget kritisk i forhold til, at du er nomineret for årets mandlige realitydeltager, når der har været denne her episode. Hvad tænker du om det?

- Jeg kan godt følge hendes tanker og hendes pointe, men hvis du spørger mig, var jeg den, der trak den sæson op, og ja, så laver jeg en dum episode, og det kan jeg ikke tage tilbage. Men jeg synes godt, de to ting kan adskilles, for jeg synes, jeg laver god tv, siger han og fortsætter:

- Og jeg er blevet straffet for det. Jeg har sagt undskyld. Mere kan jeg ikke gøre.