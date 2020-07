Raser: - Jeg har fandeme gode nødder

Den kendte influencer og blogger Mascha Vang har fået nok.

Hun er nemlig træt af, at hun dagligt får kommentarer om sit udseende på sine sociale medier.

Senest er hun blevet bombarderet med henvendelser, efter hun delte et billede af hende selv sammen med den tidligere håndboldstjerne Rikke Hørlykke, og det er langtfra alle kommentarer, der har været positive.

Flere har nemlig ifølge Mascha Vang travlt med at påpege hendes fejl og mangler.

Netop de kommentarer har fået hende til at gå til tasterne og sige fra på sin blog.

Mascha smider toppen: - Jeg kan ikke styre det

'Jeg er 40 år gammel, og jeg er vitterlig inderligt ligeglad med, hvad du synes om mig. Men det har jeg ikke altid været, og årsagen til jeg er det nu, er da også at jeg gennem årene har fået utallige stryg over næsen. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det vil være for en ung pige at modtage de beskeder, jeg gør,' skriver Mascha Vang.

Ifølge Mascha Vang rammer beskederne til tider hårdt.

'Jeg modtager hundredvis af SKØNNE beskeder hver eneste dag, og jeg elsker det, det er altid dejligt, når nogen kan lide en, giver et skulderklap eller griner med en. Men der dumper altså også nogle beskeder ind, som jeg kan mærke hænger ved. Ikke fordi det påvirker mig personligt, men fordi jeg tænker, at det er en underlig handling at skrive sådan til et andet menneske, og hvis de skriver sådan til mig, hvem skriver de så også til, måske nogen der ikke bare trækker på skulderen?', skriver hun.

Mascha Vang har fået nok. Foto: Jonas Olufson

Dyst om udseende

Mascha Vang forklarer, at hun efter billedet med Rikke Hørlykke fik mange beskeder, der for hende var helt ude af proportioner.

'Lad os starte med et billede, jeg delte på min IG for et par dage siden, et billede af Rikke Hørlykke og jeg, efter vi lige havde trænet og været i det kolde vand sammen. Her stod vi bagefter med store smil, vi følte os glade og seje. Mega livsbekræftende og god energi, et billede jeg selv ville like, hvis jeg så det hos en anden. Så begyndte der helt uopfordret at komme kommentarer om, hvilken krop der var pænest på et billede, der slet ikke opfordrede til, at vi offentligt skulle dyste i den slags. Vores udseende blev simpelthen målt op mod hinanden,' skriver hun.

Ifølge Mascha Vang gik kommentarerne også på hendes bryster, selvom billedet slet ikke handlede om det.

'Det er heller ikke ok at skrive til mig, at jeg har hængepatter, når jeg deler et billede af mig selv i badedragt hvor det er tydeligt, jeg er glad og griner, og ikke skænker min krops folder synderligt. Jeg har ikke hængepatter, jeg har fandeme gode nødder. Jeg ser sgu godt ud af en på 40 år (og fri mig for hvad jeg har fået lavet, den liste er for lang til at nævne her), og det gør de også, jeg er glad for dem og de er særdeles påskønnet på matriklen,' skriver hun og fortsætter:

'Og hvad så hvis jeg havde lange slaskede hængepatter, hvad så? Hvad rager det nogen og hvad bilder nogen sig overhovedet ind, at det rager dem?'.

