Raser mod SAS: - Det er pinligt

Tomas Villum laver reklame- og dokumentarfilm, så han flyver en del rundt. Lørdag skulle han hjem fra et sted, hvor det gav mest mening af flyve med SAS sammen med resten af sit crew, så han forsøgte via telefonen at komme igennem til SAS-kundeservice for at få billetten fikset.

Men det gik ikke helt som beregnet.

Tomas Villum Jensen er gift med sangeren Maria Montell. Foto: Claus Bonnerup

Mens han hang i den timelange telefon-kø, forsøgte han at nå SAS-kundeservice via chat og mail, og den kommunikation gjorde ham bestemt ikke venligere stemt.

- Jeg fik helt klart det indtryk, at jeg nærmest var en sten i skoen, og at jeg bare skulle tage og finde mig i den ventetid, som nu engang var på det tidspunkt. Den arrogance og mangel på service er i min optik ikke i orden. Jeg synes faktisk, at det er lang tid at vente en time i en telefonkø, men det mente SAS-medarbejderen altså ikke, forklarer Tomas Villum.

Se deres kortfattede og meget direkte kommunikation:

Dette lagde Villum ud på Facebook, hvor der flere kommentarer.

Bla. skriver én: 'Det er super ringe! Private virksomheders Callcentre bør max. have 10-12 mins. ventetid. Hvis altså de gider deres kunder og har lyst til, de kommer igen. Men ud fra den måde, de svarer dig på, lyder det ikke som en prioritet hos SAS..'

En anden skriver: 'At 'service'-medarbejderen begiver sig ud i en diskussion med dig, er bare en falliterklæring. Vedkommende kan være nok så uenig, men har bare at give dig ret og så ellers forsøge at få vendt situationen til noget positivt/konstruktivt. Personligt mener jeg, at fem min er maksimum for private virksomheder.'

Og sådan fortsætter det...

Maria Montell var som ung kæreste med kronprins Frederik, og som det fremgår af billedet, er det fortsat på kindkys. Foto: Uffe Kongsted

- Hvis det havde været muligt i dag, havde jeg valgt et andet flyselskab. Og hvis SAS opfører sig på denne måde overfor mange, kan jeg godt forstå, at der lejlighedsvist er kundeflugt. Det gider man altså ikke. Faktisk kunne denne servicemedarbejder havde klaret situationen, hvis vedkommende bare havde givet mig ret i, at en time er en lang ventetid - og desuden havde beklaget det. Men det lå ikke i kortene. Desværre, siger Tomas Villum.

Han tilføjer, at han dog var meget tilfreds med den 'skidesøde' medarbejder, han talte med, da han langt om længe kom igennem.

Ekstra Bladet har kontaktet SAS, og Freya Lilyadahl fra kommunikationsafdelingen forklarer, at hun ikke kan kommentere en konkret sag, før den er undersøgt. Men som udgangspunkt kan hun sige, at det ikke ligger i SAS' kommunikations-strategi at optræde arrogant eller afvisende.

- Man kommer i situationer som denne langt med at kommunikere positivt. Kunden bør som hovedregel have en forklaring på, hvorfor et problem er opstået og så naturligvis en undskyldning. Det siger sig selv. I øjeblikket er der desværre meget pres på vores Callcentre, selv om vi har rigtigt mange på arbejde. Det skyldes, at vi stadig har et efterslæb som følge af pilot-strejken. Men dette skulle snart være løst, og så håber jeg virkelig ikke, at kunder skal opleve en times ventetid igen, erklærer hun.