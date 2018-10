Raser over Blærerøvens sokker: 'Mads, du er et svin'

Hold mund / Der er bold

Fars hus / Fars regler

Jeg tager en bajer / Bare gør rent som du plejer

Det klarer jeg skat / Senere

Hvis du tror, at ovenstående er små kommentarer til danske mænd og kvinders parforhold, tager du fejl.

Der er nemlig ingen sexistiske bagtanker med de kulørte kommentarer på det ligeledes kulørte sokker, oplyser Mads Christensen til Ekstra Bladet, efter sokkerne er blevet genstand for debat på Twitter og Facebook.

Blandt andet udtrykker Twitter-brugeren Charlotte Magenta klart og tydeligt, hvad hun mener om Føtex og Mads Christensen.

'Føtex har dette røvnederen sexistiske udvalg på hylderne. Jeg er træt. Jeg magter næsten ikke, at tage kampen op. Mads, du er et svin.'

Hendes opslag er blevet delt 36 gange og liket 284 gange.

Desuden er det kommenteret 80 gange. Blandt andet af radiovært Christiane Vejlø, der er vært på programmet Elektronista på Radio 24/7.

Paula Larrain er enig med Vejlø i, at de kække sokke-budskaber ikke hører hjemme i 2018. Hun skriver på Twitter:

'Det er så NOT 2018. Totalt kitsch som fra dengang kitsch var kitsch og ikke cool'

Den kendte komiker Brian Mørk har ligeledes kommenteret Mads Christensens sokke-humor. Han skriver: 'Jeg er slet ikke feminist, men det der er drengerøvssexisme'.

Ingen rød klud

Den opfattelse deles dog ikke af Mads Christensen, der pointerer, at det intet sted fremgår, at det er kvinder, kommentarerne er tiltænkt. Det kunne såmænd ligeså godt være astronauter eller indianere, påpeger han.

- Jeg skriver ikke noget som helst om kvinder. Hvis det er den der med: 'Hold din kæft, jeg skal se fodbold', så er det jo møntet på naboen, eller børnene eller din storebror. Jeg ved ikke, hvem der læser ind, at det er kvinder, det handler om. Det fortæller vel mere om kvinderne end om sokkerne. Jeg har ikke sagt noget om kvinder, siger Mads Christensen og fortsætter:

- Jeg synes ikke, det siger noget som helst om kvinder, med mindre man er konfliktsøgende, så kan man jo læse hvad som helst ind i det. Men der er altså ingen her, der har nogen interesse i at vifte med en rød klud foran en eller anden rasende feminist eller gøre nogen som helst kede af det eller sure. Det er ikke en politisk provokation. Det ganske harmløst.

Et sjovt lille statement

Hos Salling Group, der står bag blandt andet Føtex og Bilka, hvor sokkerne sælges, oplyser, at man er opmærksom på, at sokkerne diskuteres på de sociale medier.

- Vi er godt opmærksomme på, at strømperne ikke falder i alles smag. Strømperne er tiltænkt de af vores kunder, som ønsker et sjovt lille statement, når de går rundt derhjemme eller de kunder, der ønsker at drille måske deres partner eller en ven, siger Nanna Louise Knudsen fra Salling Groups kommunikationsafdeling.

Et godt tegn

I den verserende debat inddrages også flere forskellige par underbukser med tekst, men dem understreger Mads Christensen, at han intet har med at gøre.

Han hæfter sig ved, at der trods alt ikke sker flere forfærdelige ting i verden anno 2018, end nogle stribede sokker i et supermarked kan få plads i nyhedsstrømmen.

- Det er da verdens mindste lillebitte ligegyldige ting at blive fornærmet over. Det er et godt tegn for civilisationen, hvis det her kan blive en historie, siger Mads Christensen.