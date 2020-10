Raser over dansk magasin: - Det er direkte stupidt

Som svar på hele debatten valgte Nanna Schultz at dele en række ærlige billeder fra sit liv som mor på Instagram samt opfordre andre til at gøre det samme med hashtagget #momkindness. Det har hundredvis af kvinder allerede gjort, og på Instagram vælter det lige nu ind med ærlige billeder af livet som mor på godt og ondt.

- Jeg er glad for, at debatten kan leve videre på den måde, for jeg synes, at det her rammer hovedet på sømmet omkring meget af det, vi ser lige nu. Moderskabet bliver glorificeret og gjort til noget, der ser nemt ud, og det er problematisk, når det er en magasin som ELLE, der putter den her idé op på en pedestal, siger hun og fortsætter:

- For de har altså også et ansvar over for dem, der modtager deres indhold. Og jeg forstår virkelig ikke, hvad intentionen med det her opslag og denne her artikel er. Den har ingen retning, og så bliver det pludselig bare en artikel om, at det er trendy at være mor.

- Hvorfor vælger du så at opfordre til at starte denne her 'bevægelse'?

- Jeg kunne jo se, hvor mange der er oppe at køre over det her opslag, og jeg går jo også selv til angreb på dem, men så tænkte jeg, at jeg måtte starte noget andet. Vi må tage den anden hat på og se, hvordan det faktisk ser ud. Det er jo også min ambition med momkind. At vise alle facetter af moderskabet. Det handler om at vise diversitet, og det mangler der hos ELLE, siger hun og fortsætter:

- Da jeg blev mor for første gang for fire-fem år siden, der var det sådan nogle opslag, der kunne påvirke. Ens bullshit-filter ændrer sig, når man bliver mor. Man ændrer selvforståelse, og man bliver mere modtagelig over for sådan noget. Vi skylder hinanden mødre imellem at passe bedre på hinanden, og det burde en redaktion som ELLE også have tænkt over og vide, at det ikke ville lande godt. Det andet er direkte stupidt, synes jeg.

Nanna Schultz har siden sit opslag fået mange positive reaktioner, og det varmer, fortæller hun.

- Jeg bliver helt rørt. Folk skriver, at det er fantastisk, og det gør virkelig, at jeg tænker, der er håb forude. Og dermed siger jeg ikke, at der ikke skal være plads til billeder, hvor vi er dejlige og sminkede, og hvor vi ser dejlige ud, men man har som mor brug for at vide, at der er andre, der også kæmper, og at alt ikke altid er rosenrødt, og det er overvældende, at der nu kommer så mange tilkendegivelser og andre, der deler lignende billeder.