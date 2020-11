Raser over dommerne: - Godt jeg ikke var der

Det var en frustreret Faustix og Asta Björk, som Ekstra Bladet mødte sidste fredag, efter de havde danset tango, som affødte hård kritik fra dommerne og 18 point.

- For mit vedkommende har jeg stor respekt for dommerne og deres arbejde og deres ekspertise, men jeg synes, det er ærgerligt, når kommentaren handler om mig og ikke Morten, for det er jo Morten, der står her og skal lære at danse, og han kan ikke gøre for, hvordan jeg har valgt at koreografere dansen, sagde Asta Björk umiddlebart efter fredagens 'Vild med dans'.

Og også Irina Olsen, der er gift med Faustix fandt kommentarerne fra dommerne ganske uretfærdige.

- Det var godt, jeg ikke var her i fredags, griner hun, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber inden fredagens 'Vild med dans'.

- Jeg rantede (rasede, red.) lidt. Jeg blander mig jo lidt udenom, men det er en konkurrence, men jeg ville have lavet en Kanye West (en scene, red.). Jeg tror bare, at som pårørende, når man kan se hvor meget de træner, og dommerne så ikke giver en karakter, som de fortjener, sagde hun videre.

Irina dukkede fredag aften op på den røde løber for at støtte sin mand. Foto: Mogens Flindt

Især synes hun, det er ærgerligt, at dommerne ikke påpegede, at Faustix har udviklet sig.

- Man ser, hvor hårdt de træner, og så får de de her karakterer, og så er jeg bare sådan lidt: 'nu skal I bare høre'. Det var jeg ikke helt tilfreds med, siger hun og forsætter:

- Jeg synes godt, de kunne have fået lidt højere. Der var jo nogle gange, hvor han glemte trinnene, og det er selvfølgelig fair nok, at han ikke får topkarakter, når han glemmer dansen. Men sidste gang gjorde de det sgu meget godt. Jeg havde i hvert fald givet dem to højere fra hver dommer. Men nu er jeg selvfølgelig ikke dommer.

Irina håber, at Faustix og Asta får bedre point fredag aften. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Trods den hårde kritik var Faustix ifølge Irina Olsen i godt humør, da han kom hjem efter fredagens strabadser.

- Han var egentlig i godt humør, for nu var de jo gået videre. Og det fede ved 'Vild med dans' er jo, at når man så er gået videre, så starter man med en ren tavle. Man bliver lidt frustreret i øjeblikket, for når de træner så meget i en hel uge, så vil man gerne have feedback på, at man er begyndt at blive bedre. Når man ikke føler, at man får den, og Asta ikke får ros oveni, så.., siger hun og tilføjer:

- Men jeg prøver at heppe på sidelinjen.