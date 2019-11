Raser over 'Forsidefruer': - Jeg har fået nok

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Bølgerne går ofte højt, når TV3 sender 'Forsidefruer', og i denne sæson har det ikke været anderledes. Her har seerne fået et indblik i det uvenskab, der har ulmet mellem især Janni Ree og Amalie Szigethy i et længere stykke tid.

Forholdet mellem de to fruer er gået op og ned i løbet af sæsonen, hvor de har været både venner og uvenner, og torsdag aften går det galt igen. Her afslører Janni og Amalie, at de igen er uvenner, efter der udbrød drama mellem dem, da de deltog i 'Fangerne på fortet'.

Det er dog ikke det sande billede, som seerne har fået, når de hver torsdag har tændt for tv'et. Det siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

- Jeg har fået nok. Jeg er træt af den måde, som Blu (produktionsselskabet, red.) vælger at klippe programmerne på. De får Amalie til at fremstå som et mobbeoffer, og det er hun på ingen måde, siger hun.

Janni Rees kritik af Blu er blandt andet rettet mod den episode tidligere på sæsonen, hvor årsagen til uvenskabet mellem hende og Amalie så ud til at blive afsløret. Ifølge Janni Ree var det nemlig ikke hele sandheden, som seerne så.

- Jeg er træt af, at de har fået det hele til at se ud som om, at det kun er på grund af en hund, at jeg sidder og surmuler. Det har intet med det at gøre. Det handler om loyalitet og empati. Hun (Amalie, red.) har det med altid at give andre skylden eller være illoyal, når hun sidder alene på tv. Der sidder hun faktisk og giver os alle et hak i tuden og sårer os alle, og det er dét, jeg er sur over.

- Det er jo ikke bare det med min hund. Med min afdøde hund handler det om, at jeg tænker, at hvis man er en god veninde, hvorfor har man så ikke empati? Så sidder man jo ikke bare og siger, at hun taler mig efter munden, som hun gjorde.

Bølgerne går ofte højt mellem deltagerne i 'Forsidefruer', og det har de også gjort i denne sæson. Foto: TV3

Helt bevidst

Janni Ree mener, at klipningen er et helt bevidst valg fra produktionsselskabets side.

- Jeg synes, at det med hunden er klippet fuldstændig forkert, så det hele kommer til at dreje sig om, at folk sidder og tænker: 'Gud, hvor er Janni langt ude', og det er jeg faktisk ret træt af.

Det er ikke kun episoden med hunden, hvor Janni føler, at det er klippet helt forkert. Det sker ofte, når Amalie folder sig ud.

- De har klippet de øjeblikke ud, hvor hun i de andre sæsoner har siddet og kørt os andre fuldstændig over. Hun siger jo også selv, at hun godt kan lide at sidde alene på tv, for så kan hun give den gas med alle de ting, hun ikke fik sagt til os. Det bliver man jo ret træt af, siger Janni Ree, der er gået videre med sin kritik.

- Jeg har sagt til Blu og TV3, at det er for meget, at de kan klippe i et program, så hun fremstår som et mobbeoffer. Det er hun på ingen måde. Hvis nogen bliver mobbet, så er det altså os andre.

- Blu er jo nødt til at redde hendes røv. De er nødt til at gå ind, fordi det hele bliver for voldsomt, hvis vi alle har oplevet det samme med hende og nærmest står sammen mod hende. Så de er nødt til at få noget sympati over på hendes side, men det er jo bare forkert, for det er ikke sandheden. Og så bliver jeg jo gjort til syndebuk.

'Jeg er rasende'

Janni bryder sig heller ikke om, at Amalies mor, Lotte Lytton Kejser, får lov til at være med på skærmen og sige ting om de andre deltagere – ting, som hovedpersonerne i 'Forsidefruer' ikke kan svare tilbage på, fordi Lotte ikke er deltager.

- Hun (Amalie, red.) må godt sidde med sin mor og bagtale os andre, men jeg må jo ikke sige noget om hendes mor. Hvis jeg havde min mor med i programmet, ville hun jo også sidde og holde hånden over mig og sige, at det hele var tarveligt af Amalie. Så ville Amalie ikke kunne sige noget til min mor, for min mor er ikke med i programmet – andet end at hun spiller bolden op ad mig, siger Janni og fortsætter:

- Eller hvad med Karsten? Hvis han virkelig sad og sagde sin mening om Amalie, så ville det da ikke kunne tåle dagens lys. Jeg kunne godt lade Karsten udtale sig, og så ville hun ikke kunne sige noget til ham. Det kan man jo ikke. Det er da for meget. Hvad laver hendes mor i det program, når hun sidder og udtaler sig om os andre. Alle ville da holde hånde over deres eget barn.

Janni er tydeligt påvirket, når hun fortæller om episoderne, og hun lægger heller ikke skjul på, at det for alvor er noget, der får følelserne frem hos hende.

- Jeg er faktisk rasende over det, og når jeg taler om det, kan jeg mærke, at jeg virkelig er rasende. Jeg synes, det er så dårligt klippet, at hun skal gøres til en, man skal have medlidenhed med, og fordi sandheden ikke kommer frem, siger hun.

Amalie: Har aldrig hørt noget lignende

Amalie Szigethy er ikke enig med Janni Ree, og hun kan ikke genkende det billede, som eks-veninden fremstiller. Det siger hun, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

- Jeg kan godt forstå, at Janni siger det, for man vil jo altid forsøge at fremstå bedst muligt. Men det har været fuldstændig, som man har set det på tv. Der er absolut ikke klippet noget ud til min fordel, så jeg skal ligne et mobbeoffer. Jeg har aldrig hørt noget lignende, siger Amalie.

Amalie Szigethy er ikke enig med Janni Ree. Foto: Stine Tidsvilde

Hun slår fast, at de andre piger også får lov til at sige deres mening, og at det er sandheden, man ser på skærmen. Alt det, der bliver sagt, bliver ifølge hende vist på skærmen, som det foregik i virkeligheden.

- Det er jo blevet sagt. Det kan man jo ikke snyde med. Jeg kan godt forstå, at det er hårdt for Janni, at hun får så mange hug i forhold til sagen mellem mig og hende, men så burde hun have tænkt på, hvordan hun valgte at opføre sig. Personligt føler jeg, at det var meget hårdere i virkeligheden. Man ser kun en lille brøkdel af, hvordan det var, siger Amalie.

Ifølge Amalie siger hun ikke lede ting om de andre fruer.

- Jeg mobber ikke. Hvis der er noget, jeg ikke gør, så er det at mobbe eller tale grimt om andre. Det kan man også se på tv. Én ting er, at jeg ikke kan huske en hunds navn, eller at jeg siger, at Tina er liderlig efter flere følgere. Men det gør mig jo ikke til djævlens advokat. Jeg er faktisk et sødt menneske, siger Amalie, som ikke mener, at hendes grove kommentarer bliver klippet ud.

- Hvis jeg havde sagt en led kommentar om en af de andre, så kan jeg love dig for, at de ville tage det med, for det er guf for seerne. Men når jeg ikke har sagt det, så kan de jo ikke tage det med. Det er sandheden, og sådan er det jo bare. De kan jo ikke tage noget med i programmet, som aldrig er sket, slår hun fast.

TV3: Vi favoriserer ingen

Ekstra Bladet har været i kontakt med produktionsselskabet Blu, som henviser til TV3, der sender programmet. Her kan man heller ikke genkende Janni Rees billede, lyder det i et mailsvar fra Kenneth Kristensen, VP Content hos Nordic Entertainment Group.

'I 'Forsidefruer' er vi meget tæt på vores medvirkende. Vi følger deres liv på godt ondt, og deres indbyrdes relationer er en vigtig del af serien – også når der er konflikter.'

'Vi gør os altid umage for ikke at favorisere nogen og lader alle parter komme til orde, men konflikter har som ofte mange nuancer og facetter og lever videre, efter kameraet er slukket. Det, vi skildrer, er et øjebliksbillede med respekt for alle vores medvirkende.'

Du kan se 'Forsidefruer' torsdag klokken 20 på TV3.

