Raser over Lyngvilds Mary-portræt: - Det er rædselsfuldt!

Designeren Jim Lyngvild endte tirsdag pludseligt i et voldsomt stormvejr på de sociale medier.

Det skete, efter at han tidligere tirsdag delte et opslag på sin Facebook-profil, hvor man kunne se billeder af den buste, han i øjeblikket arbejder på, der forestiller kronprinsesse Mary.

Under billedet skrev flere vrede danskere, at busten var decideret 'grim', 'rædselsfuld', og at den 'slet ikke ligner' kronprinsesse Mary.

Men den kritik giver Jim Lyngvild, der har lavet busten sammen med grafisk designer Joachim Jensen, ikke meget for.

- Folk må selv bestemme, om de synes, det er noget lort, det jeg laver. Det er jeg virkelig ligeglad med. Jeg er ikke sat i verden for at 'please' andre, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men jeg bliver irriteret, når folk begynder at udtale sig negativt, og det går ud over kongehuset, og kronprinsesse Mary bliver udsat for negativitet. Så tager jeg hende i forsvar. Hun skal ikke udsættes for noget grimt, fordi jeg har lavet noget kunst, og derfor valgte jeg også at slette opslaget på min Facebook-profil. Folk begyndte simpelthen at skrive for grimme ting, fortæller han.

Her ses computertegningen af busten. Foto: Jim Lyngvild

Fuldstændig fantastisk

Jim Lyngvild lader dog kritikken af busten prelle af. Han er nemlig selv ovenud lykkelig for det foreløbige resultat.

- Jeg synes, den er fuldstændig fantastisk og smuk. Der er også mange kunsteksperter, der mener, at den er meget vellignende. Jeg synes også selv, den ligner fuldstændig, siger han.

Alligevel kan Jim Lyngvild ikke helt undgå at blive påvirket af de negative røster.

- Jeg bliver da ramt på min kunstneriske formåen, men det er også det eneste sted, og det er fordi, jeg ved, at det her er et udsøgt stykke portrætkunst. Folk bliver perfide og udtaler sig om ting, de ikke har forstand på, siger han og fortsætter:

- Jeg er ikke tøsesur. Men jeg er skideirriteret over, at det her skal fylde så meget, og at det har sat sindene så meget i kog. Folk skriver, at det slet ikke ligner. Men det ligner jo fuldstændig. En buste har jo netop ikke makeup og lignende på, og vi er vant til at se kronprinsesse Mary med de ting. Så den her buste-disciplin er fremmet for danskerne. Med den her buste ser vi jo et billede af, hvordan kronprinsesse Mary ser ud, når hun kommer ud af badet. Det er præmissen, men det forstår folk ikke.

Jim Lyngvild får hårde ord med på vejen i forbindelse med busten. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Jim Lyngvild understreger samtidig, at busten af kronprinsesse Mary er lavet som en hyldest, og at den derfor ikke vil blive sat i produktion eller blive solgt.

- Mary har ikke bedt om at blive taget til fange i det her. Jeg har lavet busten af respekt for Mary, og når tonen så begynder at blive så hård, så reagerer jeg. Der sidder mange bitre mennesker på Facebook, der venter på at rase. Det må de gerne, jeg har bare ikke lyst til, at det skal gå ud over kongehuset. De har ikke bedt om det, siger han og fortsætter:

- Det her er ikke et officielt portræt, selvom folk åbenbart modtager det, som om det var. Det er et personligt projekt.

Vil forsvare dem

Den kendte designer har dog langt hen ad vejen valgt at se på det positive ved kritikken.

- Det er skønt, at danskerne elsker kongehuset så meget, at de vil forsvare dem til hver en tid. Det er fantastisk, at der er så stor en kærlighed fra folket.

Kronprinsesse Mary under et besøg i Frankrig. Foto: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

Jim Lyngvild forventer, at busten vil stå helt færdig om en uges tid.

- Den, jeg har vist billeder af, er jo ikke den færdige buste. Det er en computergenereret fil, så den er jo slet ikke færdig, og folk sviner jo derfor også et produkt til, som ikke en gang er færdigt endnu. De må lige vente og se det endelige resultat, som jeg ved, at jeg selv bliver meget stolt af.

Jim Lyngvild har tidligere designet buster af både dronning Margrethe og kronprins Frederik.