Raser over Mette F.

Jokeren er i økonomiske problemer og kalder sig 'jobsøgende lige nu i en grad, så jeg vil gøre hvad som helst for at kunne betale børnepenge'

Få har sat sit aftryk på dansk rap som Jesper 'Jokeren' Dahl, der har storhittet både som frontmand i Den Gale Pose og som solist.

Men covid-19 har sendt Jokeren i knæ. Det skriver han i et langt, harmdirrende opslag på Instagram, hvor han langer ud efter regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen.

Jokeren er nemlig blandt dem, der har fået afvist sin ansøgning om kompensation for en coronaaflyst efterårets-turné.

'Faktisk har jeg ikke haft nogen indtægter siden juli overhovedet. Begrundelsen er, som jeg læser det, at jeg ikke havde en efterårstour på præcis samme datoer i 2019, hvilket er et urealistisk scenarie, OG ISÆR at de ikke mener, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at jeg er JOKEREN', tordner han.

De forstår det ikke

I opslaget, hvor han blandt andet har tagget statsminister Mette Frederiksen samt kulturminister Joy Mogensen, giver han sin mening om regeringen og Folketinget generelt til kende. Han mener nemlig ikke, at de har sat sig ind i den skade, de forvolder.

'Jeg kan ikke tolke det på andre måder, end at vores folkestyre slet ikke forstår, hvad det vil sige at være kunstner med svingende indtægter på random tidspunkter. Jeg har oplevet det samme hos SKAT, på bistand, som jeg heller aldrig har været 'berettiget' til at modtage, i banken, med betalingsservice, ja faktisk i samtlige sammenhænge, hvor jeg skal interagere med samfundet'.

Rapikonet understreger, at kunst ikke er et 9-16-job med pension og barsel. Til gengæld har man 'enorm frihed og det fulde ansvar'. Men med forsamlingsforbuddet, der har lammet musikindustrien, er han nu så hårdt ramt økonomisk, at han erklærer sig villig til alt, der kan give penge på kontoen.

'Ærligt talt, så er jeg jobsøgende lige nu i en grad, at jeg vil gøre hvad som helst for at kunne betale børnepenge og have til en pakke smøger om dagen. For slet ikke at tale om julegaver.'

Fuck rap

'Ærligt talt, så er jeg MEST SKUFFET over, at regeringen og Folketinget for et par måneder siden gik ud og sagde, at de ville støtte os, vores branche, kulturlivet med meget, meget store, flotte og rundhåndede armbevægelser, og så reelt bare giver os ENDNU flere udgifter, vi ikke kan betale til revisorer mm, som er nødvendige for at skrue disse ansøgninger sammen', tordner han og skriver nærmest opgivende:

'Så FUCK RAP YOU CAN HAVE IT BACK!'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jesper 'Jokeren' Dahl. Med kritikken lægger han sig i kølvandet på sangeren Joey Moe, der efter mandagens delvise nedlukning i 38 kommuner også langede ud efter folkestyret.

'Der er noget helt galt i Danmark, og det er ikke COVID-19,' skrev han blandt andet.

