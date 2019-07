Raser over Norwegian: Forladt i timevis

Komikeren Geo er langt fra tilfreds med den service, flyselskabet Norwegian ydede under hans rejse til New York

Da Geo onsdag satte sig ind i et af Norwegians fly for at blive transporteret til JFK-lufthavnen i New York, gik alt langt fra efter planen.

På grund af dårligt vejr blev flyet omdirigeret til Boston, og her startede feriemareridtet for alvor.

I Boston blev passagererne ifølge 43-årige Geo nemlig efterladt i flere timer, uden at Norwegian fandt en løsning på, hvordan de kom videre til deres endedestination, New York.

Det til stor frustration for Geo, der havde sin fire måneder gamle søn under armen.

Oplevelsen har fået ham til tasterne på de sociale medier.

Se også: Efter Se og Hør-skandalen: Nu bliver han chefredaktør igen

'Først vil jeg gerne rose Norwegian for deres fine nye fly og søde stewards og stewardesser. MEN!!! For snart 12 timer siden skulle vi være landet i JFK men pga. dårligt vejr, blev flyet omdirigeret til Boston. Det er jo hvad der sker - MEN SÅ BLEV ALLE PASSAGERER sgu efterladt der!!! Dog...dog dog først sagde de 'Vi kører jer alle i busser til New York, no problem', skriver han på sin Instagram-profil om oplevelsen og fortsætter:

'Da vi havde ventet i 8 timer uden nogle busser ankom, indrømmede de, at Norwegians kreditkort var blevet afvist så buschaufførerne ville ikke køre nogen til NY - og så gik dem der repræsenterede Norwegian hjem...altså forlod os. Vi kiggede alle måbende på hinanden på den dér 'øøøh er vi i et uland?' Selv Norwegians flightcrew stod også og vidste ikke, hvordan de kom videre', skriver han videre.

Du kan se hele Geos opslag herunder.

Efter Norwegians personale forlod stedet, var Geo nødt til at tage sagen i egen hånd. Han bestilte derfor en Uber, der kunne køre ham og den lille søn videre til New York.



'Frygter at det regner i Danmark, når vi skal hjem og at vi så lander i Skagen i stedet for Kastrup og skal resten af vejen med en fiskekutter', skriver han.

På Twitter har komikeren også skrevet om episoden. Her forklarer han, at hans lille søn trods den lange ventetid tog det hele meget pænt.

Dette lyder som en joke men er det ikke. Er fløjet med @Fly_Norwegian til JFK...eller blev omdirigeret til Boston pga. hele flyets passagerer har nu stået på gaden udenfor lufthavnen i 8 timer. Ingen andre selskaber vil flyve os til NY. Fik at vide en bus ville ta’ os men — Geo (@Geocomedy) July 18, 2019

Gjorde hvad de kunne

Ekstra Bladet har været i kontakt med Norwegian, der anerkender, at de har haft problemer med den pågældende flyvning.

'På grund af ekstremt vejr i New York og omkring JFK blev Norwegians fly DY7011 fra København omdirigeret til Boston, som mange andre flyafgange blev i aftes. I sådan en ekstraordinær situation i Boston, med så mange flere flyafgange end normalt, som vi skulle håndtere, var det ikke muligt at flyve dem til New York inden for en realistisk tidsramme, fordi vejret ikke blev bedre', skriver Anders Lindström, der er talsmand for Norwegian, i en mail til Ekstra Bladet.

Ifølge talsmanden var det ikke muligt for Norwegian at få passagererne videre til New York, så hurtigt som de ønskede.

'Fordi der var flere tusinde ekstra passagerer i Boston, var der ikke nok hotelværelser at booke til vores kunder. Vores team i Boston lykkedes dog til sidst med at skaffe bustransport fra lufthavnen til New York, men det krævede selvfølgelig lidt tid og koordinering, specielt fordi det var så sent på aftenen', skriver han og fortsætter:

Se også: Tv-kok gift - for tredje gang

'Vi forstår godt, at vores kunder har været frustrerede, men i sådanne ekstraordinære situationer arbejder vi ekstra hårdt for at få vores kunder til slutdestinationen så hurtigt som muligt, men det tager altid lidt tid at få det på plads, specielt når det handler om hundredvis af passagerer på en og samme gang'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Geo, men det har i skrivende stund ikke været muligt