Raser over politiet: - Det er helt hjernedødt

Tilbage i januar modtog Louise Kjølsen en trussel på mail fra en ukendt mand. I mailen blev hun truet med voldtægt, og desuden stod hendes adresse oplyst - en adresse, som ellers er hemmelig.

Den første voldtægtstrussel blev efterfulgt af dødstrusler, og det udviklede sig senere til afpresning.

Da Louise Kjølsen går til politiet med sagen, gør de ifølge psykologen og debattøren ikke det store, og derfor beslutter 32-årige Kjølsen at tage sagen i egen hånd, og det er der kommet DR-serien 'Hvem vil voldtage Louise' ud af, som man har kunnet se på DRTV de sidste uger.

I serien følger man Louise Kjølsen på den menneskejagt, hun har påbegyndt, for at finde personen, der truer hende, og som kalder sig 'Morten'.

Hendes ønske er, at hun kan overlevere politiet beviser, som i sidste ende kan få sat en stopper for 'Morten' og hans stalking. En opgave, som politiet endnu ikke har formået at løse.

Ved programmets slutning formår Kjølsen at aflevere over 100 siders bevismateriale, der ifølge hende viser, at 'Morten' ikke kun har truet hende, men over 20 andre personer, og at stalkingen dermed er sat i system.

Alligevel har Københavns Politi efter udsendelsen ikke formået at finde frem til gerningsmanden.

'Københavns Politi betragter sagen som trusler på livet og har derfor efterforsket den grundigt. Det materiale, Louise Kjølsen har indsamlet, er inddraget i efterforskningen', lyder det i en mail til Ekstra Bladet.

'Politiet vurderer, at man har forfulgt alle spor uden at kunne udpege en mistænkt gerningsmand, og derfor er sagen nu overdraget til anklagemyndigheden, som skal vurdere, om efterforskningen skal standses. Hvis der kommer nye oplysninger frem, har politiet mulighed for at tage sagen op igen', lyder det videre.

Louise Kjølsen er slet ikke tilfreds med politiets håndtering af sagen. Foto: Jonas Olufson

'Ikke kompetente'

Den udmelding er Louise Kjølsen dog langt fra tilfreds med.

- Jeg må sige, at de er skidesøde hos politiet. Men de er ikke særlige kompetente. Jeg ved ikke, om det udelukkende er på grund af ressourcer, eller hvad det er, men der er noget, der ikke virker, for hvis de ikke kan beskytte os borgere, hvad er deres funktion så?, siger hun og fortsætter:

- Ved mit første møde med politiet følte jeg jo, at jeg ikke blev taget seriøst. Jeg fik at vide, at det ikke var trusler, så længe der ikke var angivet en bestemt tid eller klokkeslæt, og jeg fik hurtigt at vide, at de nok ikke kunne gøre så meget, og det har de så bevist, at de ikke kunne.

Louise Kjølsen valgte derfor at tage sagen i egen hånd, men det ærgrer hende, at hun følte sig nødsaget til at gøre netop det.

- Jeg afleverer jo over 100 siders materiale, og det er forrykt, at jeg som civil person kan finde mere end politiet. Det er jo egentlig meget sigende, at serien slutter med, at jeg møder op på politistationen, og at chefen siger, at de ikke har meget mere nyt, siger hun og tilføjer:

- Men jeg studser jo så over, hvad de siger nu her. 'Hvis der ikke dukker flere beviser op'. Det burde jo ikke være mig, der skal få beviserne til at dukke op.

