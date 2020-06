Rasmus Bjerg: Jeg har følt en lede ved mig selv

Sommeren over kan Rasmus Bjerg ses som vært på fire programmer på TV2, hvor han med en kendt musiker som medvært sender fra fire forskellige festivaler.

Et job, skuespilleren, der blandt andet er kendt fra dramatiske roller i 'Så længe jeg lever' og 'Danmarks sønner' og for sin humor i 'Mr. Poxycat & Co' og 'Cirkus Summarum', ikke havde turdet at tage for bare fem år siden.

- Dengang havde jeg ikke haft modet til at smide masken fuldstændig og stille mig til rådighed på den måde, som jeg føler, at jeg gør i de her programmer, siger Rasmus Bjerg og fortsætter:

- Det allervigtigste i det her format er, at jeg stiller mig til rådighed og er mig selv. Jeg er ikke skuespilleren, men bare mig. Det er noget, jeg har skullet lære mig, netop fordi jeg hele tiden har haft en eller anden maske på i alle de sammenhænge, jeg optræder i, forklarer han.

Garvet skuespiller

Rollen som tv-vært kræver nemlig noget helt andet af den garvede skuespiller, end han er uddannet til på teaterskolen.

- Jeg troede i mange år, at jeg skulle være helt klassisk skuespiller og havde længe en drøm om at spille på Det Kongelige Teater, og det opnåede jeg også.

- Helt grundlæggende i mit fag så flygter vi hele tiden fra dem, vi er, eller kamuflerer dem, vi er, ved altid at dykke ned i karakterer. Og jeg tror mere, det var en flugt fra den, jeg egentlig er. Den, jeg egentlig er, har jeg måttet erkende, at jeg ikke kan løbe fra, siger han.

Han har ellers prøvet. For hans kvikke bemærkninger og underfundige humor gjorde ham oplagt som klassens klovn og den sjove fyr. Og det var i hvert fald ikke det, han gerne ville være.

Det betød, at han gik i den helt anden grøft.

- Jeg fik en drøm om at arbejde med de tunge, store klassiske dramaer på teatret, fordi så var man rigtig kunstner eller rigtig skuespiller. Det var min opfattelse dengang, siger han.

Derfor prøvede han at undertrykke sin humoristiske side.

- Jeg blev meget alvorlig i perioder og ville finde kunstneren i mig selv. Men jeg kunne godt mærke, at hvis jeg blev i det og forfulgte det, ville jeg lukke så mange døre bag mig, forklarer han.

- I flere år følte jeg en lede ved, at jeg ikke bare turde at stå der som mig selv, siger han.

Rasmus Bjerg giver den gas som John Mogensen på Jelling Musikfestival 2018. Foto: Per Lange

I balance

Det har krævet en balance for ham at lande der, hvor han er nu. Der, hvor der både er plads til at spille Dostojevskij på Det Kongelige Teater og give den som folkelig tv-vært på et underholdningsprogram.

- I dag har jeg lært at omfavne, at det komiske eller det skæve blik på tilværelsen er så stor en del af, hvem jeg er, siger Rasmus Bjerg.

- Derfor kan jeg også slippe det lidt og fremkalde den anden side af mig, som er mere dybsindig og reflekterende. Jeg kan sondre bedre mellem det ene og det andet og ved, hvornår jeg skal give afkald på noget af det, siger han.

Det har han fundet en ro i.

Som 43-årig og far til fire har han sluppet det, han kalder pleaser-genet, der har betydet, at han gerne ville opfattes på en særlig måde af andre.

- Jeg smed mit selvbedrag, da jeg droppede at prøve at please og gøre folk tilfredse. Jeg sprang ud og stod på egne ben. Det er en proces, der handler om at blive ældre og at kende sit fag, faldgruberne og grænserne rigtig godt, siger han.

- Det betød samtidig, at der lige pludselig kom en interesse for mig på andre måder end den, jeg ofte synes, jeg er blevet set som tidligere, som bare ham den fjollede og tossede, forklarer han.

Løsner slipseknuden

I 'Hele Danmarks festival', hvor han sammen med Simon Kvamm, Sanne Salomonsen, Christopher og Lis Sørensen giver danskerne en lille bid af festival i en sommer, hvor mange store arrangementer er aflyst, føler han, han har fundet balancen.

- Der, hvor jeg har kunnet fornemme, at det har fungeret allerbedst for mig, har været, når jeg har stillet mig til rådighed bare som mig og ikke som en eller anden vært, som folk har set i fjernsynet, men med oprigtige interesser for menneskerne og deres historier, siger Rasmus Bjerg.

På festivaler oplever Rasmus Bjerg også, at andre smider masken. Der er der, advokaten løsner slipseknuden og ifører sig band t-shirts eller tager en fjollet hat på.

På tværs af sociale skel samles folk om musikken, fadøllene og den euforiske, men uforklarlige stemning.

- På festival slipper man det der, som ens identitet i det daglige er knyttet op på. Og så kan man feste på kryds og tværs, siger han og fortsætter:

- Festivaler er jo udtryk for en stor fællesskabsforståelse. Og nu kan vi af gode grunde ikke tage på rigtige festivaler i år, men i tider som disse kan sådan et program måske skabe et fællesskab.

'Hele Danmarks Festival' sendes første gang lørdag den 27. juni klokken 19.55 på TV2.