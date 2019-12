Rasmus Paludan i hårdt angreb på DR-vært

Huxi Bach tog torsdag ud til et interview med Jon Bock, der sidder i rigsledelsen for partiet Stram Kurs. Men der ventede DR-værten noget af en overraskelse, da interviewet skulle til at gå i gang.

Pludselig dukkede partileder Rasmus Paludan nemlig op og overtog styringen. Det viser en video, han har offentliggjort på YouTube.

- Jeg er Rasmus Paludan. Jeg er journalist på Frihedens Stemme, starter han mødet med DR-værten.

Herefter fortsætter han med at spørge, om Huxi kender de presseetiske regler, og om han er her for at udstille en mindreårig. Jon Bock er nemlig kun 17 år, og Rasmus Paludan mener, at DR-værten derfor burde have indhentet tilladelse hos forældrene.

Huxi Bach bliver roligt siddende i stolen i løbet af den time, som videoen varer. Her kommer han rundt omkring en del med Rasmus Paludan, som får lov til at stille spørgsmål til tv-værten.

Her vil han blandt andet gerne vide, hvor meget han tjener i løn, og om det er rigtigt, at han er en af de mest dovne hos DR.

- Nu er det Danmarks Radio, og der er mange dovne, svarer den satiriske tv-vært tilbage og bekræfter, at han i hvert fald er i top fem.

Rasmus Paludan spørger desuden Huxi Bach ind til, hvad han ved om muslimer, og hvad de skriftlige grundlag for islam er. Her er de to parter langt fra politisk enige, fremgår det tydeligt af videoen.

Huxi Bach har det helt fint med at blive overrasket af Rasmus Paludan. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

'Det var næsten sødt'

Ekstra Bladet har talt med Huxi Bach, der skulle interviewe Jon Bock som en del af nytårsudgaven af DR2-programmet 'Ugen plus det løse'.

- Det var helt fint med os, at Rasmus Paludan dukkede op, selv om vi selvfølgelig var kede af, at vi ikke kom til at tale med Jon. Vores mål var jo at komme til at tale med andre end Rasmus Paludan, for det er hele tiden ham, der udtaler sig.

Men da Rasmus Paludan så alligevel dukkede op, tog tv-værten imod invitationen.

- Det skal da ikke hedde sig, at jeg ikke vil tale med Rasmus Paludan. Det vil jeg da gerne. Så han fik lov til at stille alle de spørgsmål, han ville, siger Huxi, der ikke var overrasket over den kontante stil, Stram Kurs-lederen mødte ham med.

- Det er jo det, han gør. Han var også klædt ud som journalist og havde meget demonstrativt sit pressekort om halsen. Jeg tænkte, at det næsten var sødt, at han havde klædt sig ud. Det må han selv om. Han er en mand med mange kasketter, må man sige.

Rasmus Paludan kalder konsekvent Huxi Bach for Christian, som han er døbt, mens han også flere gange nævner det fulde navn på tv-værtens kone.

- Der er rigtig mange, der kender mit fulde navn, så det betyder ikke en skid for mig. Med min kone ved jeg ikke, om det var en form for skræmmeteknik, men hvis man søger på mit navn på Google, så er min kones navn noget af det første, der dukker op. Hun er jo ikke hemmelig, og jeg er glad for hende, så det er da helt fint, siger Huxi Bach.

Overrasket over Huxi

Under folketingsvalget gik Huxi Bach viralt med et interview af Stram Kurs-folketingskandidaten Pernille Pedersen. Det interview er Rasmus Paludan tydeligt utilfreds med, og han beskylder i YouTube-videoen DR-værten for at manipulere optagelserne.

Til Ekstra Bladet fortæller Rasmus Paludan, at det blandt andet er på grund af det interview, at han dukkede uanmeldt op.

- Vi har erfaringer med, at han kan være ganske manipulerende over for uforberedte, ikke-medievante medlemmer af vores parti, siger han og fortsætter:

- Derfor synes jeg, at det var meget bedre, at jeg bare interviewede ham om, hvad han havde gang i, i stedet for at han igen hængte en person ud - i dette tilfælde en mindreårig dreng.

Han havde dog ikke forventet, at Huxi Bach ville være så villig til at besvare spørgsmål, som han var.

- Jeg havde ikke forventet, at han ville svare på spørgsmål i en hel time, men for mig var det fremragende. Jeg ville have fortsat til den lyse morgen, hvis han havde været klar på det, for jeg havde jo masser af ting at spørge om, som det fremgår.

Rasmus Paludan påpeger, at Huxi Bach nemt kunne have fundet kandidater som Pernille Pedersen i andre partier end Stram Kurs. Han er dog ikke i tvivl om, hvorfor valget lige faldt på hende og Jon Bock.

- Det er jo, fordi han ikke bryder sig om mig og vores politik. Det har han jo selv sagt, og det bekræftede han også i det interview, jeg lavede med ham. Så det er selvfølgelig, fordi han har et politisk formål. Han er en politisk aktør, der vil fremme sin politiske overbevisning, siger Rasmus Paludan.

Har ikke brudt reglerne

I løbet af videoen gør Rasmus Paludan en del ud af at beskylde Huxi Bach for 'at udnytte mindreårige' med henvisning til, at Jon Bock blot er 17 år gammel.

Rasmus Paludan henviser til paragraf 5B i de presseetiske regler, som han mener, at Huxi Bach har overtrådt.

'Der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken. Ved offentliggørelse af interview eller lignende bør forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den mindreåriges alder taler herfor', lyder den.

Huxi Bach mener dog på ingen måde, at han har gjort noget forkert.

- I det her tilfælde er det et interview med ungdomslederen af Stram Kurs, og han er medlem af rigsledelsen i partiet. Og dét er jo emnet. Det handler ikke om hans personlighed, hobbyer, hår, skostørrelse eller sådan noget, siger han og fortsætter:

- Det handler om hans politik, hans arbejde. Og der vil jeg mene, at vi er på ultrasikker grund, når vi siger, at det må vi godt uden at spørge hans mor og far, siger han og slår fast, at hvis han kommer i samme situation i fremtiden, vil han heller ikke spørge forældrene der.

De to parter aftalte i videoen, at de for fremtiden skal mødes én gang om måneden til en samtale. Tiden vil vise, om det kommer til at ske.

- Jeg blev selv så begejstret over at tale med ham, men nu må vi se, om han inviterer. Så vil jeg tage den derfra. Bolden ligger hos ham, men man skal også passe på med at give ham for meget taletid. Så jeg vil lige overveje det, siger Huxi Bach, som godt kan forvente en invitation.

- Det kan jeg love dig for. Det er klart, at de nærmere betingelser lige skal klarlægges. Men jeg vil foreslå, at det bliver fuldstændig uredigeret lagt ud, for jeg synes, det er mest ærligt. Som du kan se, så er det (Frihedens Stemme-YouTube-videoen, red.) fuldstændig uredigeret fra start til slut, siger Rasmus Paludan.

Den fulde samtale mellem de to kan ses på YouTube.