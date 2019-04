Rasmus Seebachs byggeprojekt i modvind: Underbetalte og ulovlige arbejdere

Sangeren Rasmus Seebach er havnet i modvind, efter TV2 har sat fokus på hans ejendom på Frederiksberg.

I går kunne tv-stationen afsløre, at Seebachs selskab S & S Ejendomsinvest Aps har skudt 17 millioner kroner i en ejendom, som skal omdannes til syv separate lejligheder.

Men villaen bliver ifølge TV2 ombygget af ulovlig udenlandsk arbejdskraft, der arbejder for under 50 kroner i timen og tilmed under farlige forhold. Det viser dokumenter fra Arbejdstilsynet, som TV2 har fået aktindsigt i.

I januar besøgte Arbejdstilsynet villaen og gav i den forbindelse en række strakspåbud til den litauiske entreprenør Tronas UAB, som Seebach og hans forretningspartnere har hyret, grundet de farlige forhold på arbejdspladsen.

- Bygherren må simpelthen tage sig nogle forholdsregler og sikre sig, at tingene foregår ordentligt. Det handler både om løn, arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og så videre, siger Rasmus Kreutzmann, faglig sekretær i 3F i Valby, til TV2.

Arbejdede ulovligt

Nu viser det sig så, at de litauske håndværkere også har arbejdet ulovligt, skriver TV2 i en ny artikel.

Ifølge dem viser dokumentar fra Arbejdstilsynet, at de syv litauiske håndværkere på stedet skulle have været registreret i det såkaldte RUT-register, inden de begyndte på byggepladsen. Men da Arbejdstilsynet besøgte stedet i januar, var det ikke sket.

RUT-registeret er den danske stats officielle register til at anmelde udenlandske tjenesteydelser.

Direktøren i Tronas UAB, Mindaugas Kiskis, forklarer til TV 2, at han nogle gange glemmer at registrere sine arbejdere i RUT, men har ellers ingen kommentarer.

Det er ikke første gang, at Tronas UAB er blevet taget i at arbejde ulovligt. Faktisk er det sket hele seks gange siden 2017.

Over for B.T. oplyser Nicolaj Bundesen, at 'Rasmus har gjort alt, der kan forventes af en passiv investor for at sikre ordnede forhold på byggepladsen', skriver han i en sms.

'Der foreligger en kontraktuelt bindende aftale med underleverandøren, der sikrer, at alle regler, vilkår og lovgivning på projektet er overholdt. Hvis underleverandøren mod forventning ikke lever op til sine kontraktuelle forpligtelser, vil samarbejdet ophøre omgående', tilføjer han.

Det er ikke første gang, at den 39-årige popsanger er hovedperson i en sag om underbetalt arbejdskraft.

I 2013 beskrev Fagbladet 3F, hvordan Seebach fik sat sin private villa på Frederiksberg i stand af polske håndværkere med timelønninger, der også lå under 50 kroner.

Dengang fremlagde han en entreprisekontrakt, der viste, at han havde krævet, at arbejdet foregik på overenskomstmæssige vilkår, hvilket han altså ifølge TV2 ikke har gjort i den verserende sag.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nicolaj Bundesen, der ikke er vendt tilbage i skrivende stund.