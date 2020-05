Rasmus Tantholdt i modvind efter flyvetur

Et umiddelbart uskyldigt billede på sin Facebook-profil af en flyvetur mellem Wien og Frankfurt har bragt Rasmus Tantholdt i en mindre shitstorm.

Mandag postede han et billede, hvor han sidder i et næsten tomt fly med sin fotograf, og så kan det nok være, at folk kom til tasterne på det sociale medie.

Mange mener, at TV2s reporter sjofler med både penge og klimaet, når han vælger at gå om bord på et tomt fly i stedet for at køre bil.

'Vanvid og I kunne vel køre i en bil som andre dødelige. Det er bestemt ikke et godt signal at sende til os seere. Det må have kostet en bondegård', skriver en, mens ens anden af Rasmus Tantholdts følgere klandrer ham for ikke at tænke på miljøet.

'Det er sgu svært ikke at blive harm over det billede Hr. var der nogle der var ved at dø?', skriver en anden, mens en tredje fortsætter:

'Igen et bevis på at journalister ikke er de skarpeste knive i skuffen. Der er jo også miljøet at tænke på, så dette gir på ingen måde mening', skriver en, mens andre også tager TV2-journalisten i forsvar.

'Gud fader nogle små emsige følgere der er. Mage til latterlige opslag om økonomi og miljø skal der ledes længe efter', skriver en for eksempel.

Rasmus Tantholdt har valgt at svare på flere at kommentarerne. I kommentarsporet fortæller TV2-reporteren blandt andet, at han ikke selv er herre over, at Lufthansa, som er det selskab, han flyver med, har valgt at flyve uden passagerer, og at han ikke vidste det på forhånd.

Ofte ignorerer han dog den slags, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er den normale tone på min Facebook-profil, mens min Instagram primært består af søde og venlige beskeder. Tit gør jeg ikke noget ved den slags kommentarer, men lige i det her tilfælde synes jeg, at det er så åbenlyst, at jeg ikke kunne vide, hvor mange der var med flyet, før jeg satte mig ind i det, siger han og fortsætter.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort anderledes. Ingen aner da, hvor mange der er med. Og det ville have været ekstremt uhøfligt, hvis jeg var begyndt at bede kabinepersonalet om at komme af. Så skulle der komme nogen og fiske min og fotografens bagage ud af flyet. Og lastrummet bliver jo brugt til netop last i denne tid, når der ikke er så mange med. Det ville forsinke flyet og de 10-20 andre passagerer, der var med, helt vildt, siger Rasmus Tantholdt og understreger, at det må være op til luftfartselskabet, om de vil flyve eller ej.

På vej hjem - nu i proppet fly

Tirsdag morgen er han på vej hjem mod Danmark i endnu et fly. Det er til gengæld alt andet end tomt.

Rasmus Tantholt sammen med sin kollega. Foto: Privat

- Her er seriøst ikke én plads ledig om bord. Og jeg må sige, jeg faktisk er mere bekymret over at flyve med så mange passagerer end med få. Vi sidder meget tæt og har selvfølgelig alle mundbind på, men alligevel, siger han.

Om hans følgere også kan få et problem ud af, at han sidder så tæt på andre i disse coronatider, er op til dem at vurdere.

- Jeg synes, at det er fint at folk blander sig og har en mening. De må gerne stille spørgsmål til det, jeg gør. Generelt synes jeg kun, at det er godt at folk følger med og er opmærksomme. Men når det er ting, der er ude af mine hænder at gøre noget ved, så vil jeg have lov at svare.