Rasmus Tantholdt i russisk jagerfly: Brækker sig og besvimer

Sikkerheden var en smule mangelfuld, og indvoldene blev revet rundt i kroppen.

Men TV 2-korrespondenten Rasmus Tantholdt fik sig en oplevelse for livet, da han torsdag satte sig op i et russisk jagerfly af typen L-39 Albatros i forbindelse med optagelserne til dokumentarudsendelsen ’Tantholdt møder fjenden’, der vises på TV 2 14. marts.

Her sætter Tantholdt fokus på Rusland og russerne og tager pulsen på, om det er rigtigt, at en ny, kold krig er under opsejling. I den forbindelse endte tv-holdet hos nogle gamle jagerpiloter med eget fly, som tilbød den kendte journalist en tur.

- Jeg har prøvet det én gang før, det var med et F16-fly med danske piloter i Nevada. Det var en uforglemmelig oplevelse, hvor jeg var igennem et 14 dage, hvis ikke længere, sundhedstjek. Dengang fejlede jeg, fordi jeg havde luft under en tand, så jeg kunne ikke flyve med mindre, jeg fik hevet tanden ud. Det fik jeg selvfølgelig gjort, og derfor mangler jeg en tand, siger Rasmus Tantholdt og fortsætter.

- Russernes sundhedstjek var lidt anderledes. Det varede cirka 30 sekunder, handlede om at måle mit blodtryk og så var det ligesom det. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var en lillebitte smule bekymret, da jeg satte mig ind i et gammelt jagerfly med lamper, der blinker og en afdanket jagerpilot.

Turen blev en uforglemmelig en af slagsen.

- Jeg fik en tur, hvor jeg endte med at kaste op, eller måske det var savl. Jeg besvimede også et par sekunder på et tidspunkt. Du skal forestille dig, at du kan mærke dine indvolde, det kan du ikke normalt, men det kan du, når du sidder deroppe. De bliver presset helt ud i siden på dig, og jeg kunne simpelthen ikke løfte hovedet, fordi det krævede så mange kræfter, når man blev slynget rundt, siger han og sammenligner oplevelsen med noget mere jordnært.

- Det er ligesom at være indeni en tørretumbler, hvor man sidder yderst, og så fyrer de den bare af.

Rasmus Tantholdt med den pensionerede jagerpilot Vladimir. I hånden ses Tantholdts brækpose. Foto: Privat

Da korrespondenten fløj med de danske F16-piloter, blev han skånet. Sådan var det ikke i Rusland, hvor teknikken også svigtede undervejs.

- Jeg havde en knap, så vi kunne snakke sammen. I starten sagde han ’Rasmus, are you okay?’, og jeg svarede ’jaja’. Til sidst begyndte jeg at svare nej, og sagde at vi skulle lande. Men han kunne ikke høre, hvad jeg sagde, så han gav den bare endnu mere gas. Jeg var lidt presset til sidst, griner han.

Flyet landede dog til sidst, og trods timer med kvalme og svimmelhed, beskriver Rasmus Tantholdt oplevelsen som en ’sindssyg’ og ’utrolig’ en af slagsen, hvor han også undervejs fik lov at styre flyet.

Der blev naturligvis også kørt Volga. Foto: Privat

Udover den nervepirrende oplevelse i luften har Rasmus Tantholdt også oplevet at køre rundt i en gammel Volga fra 1974, han har mødt lokale russere i landsbyer og besøgt et videnskabeligt institut, hvor de udvikler de nyeste våben og teknikker til det russiske forsvar. Dét var en tankevækkende oplevelse.

- Jeg troede, det ville blive gammeldags og slidt, men teknologisk er de virkelig langt fremme. Jeg tog grueligt fejl, og jeg må bare sige, at hvis vi en dag skal i krig med dem, og de tager det på, så får vi et problem.

I får jo ikke de dybeste statshemmeligheder at se, men hvad så I?

- Nej, det gør vi selvfølgelig ikke, men du kender stormtroopers fra Star Wars, og det ligner sådan en dragt, de får på, som simpelthen er så intelligent, at hvis du f.eks. er såret, så kan den selv gå videre. Den har tilkoblet en hjelm med en indre skærm, som gør, at du kan se fjenden uanset, om det er mørkt, koldt, lyst eller varmt. Den kan lokalisere fjenden på en uhyggelig måde, så du er halvt robot og halvt menneske, når du går rundt.

Foto: Privat

Det lyder jo som ren Robocop?

- Det er ren Robocop. Vi var også ude ved de danske soldater i Estland, som lå i sneen i deres overtrækshvide dragter. Det var vældig fint, men der var ikke meget Robocop over det, konstaterer han.

Trods alle sine oplevelser med jagerfly og Robocop-lignende dragter, så står Rasmus Tantholdt tilbage med en tankevækkende betragtning. For mens politikere snakker om, at den russiske bjørn rører på sig, så er oplevelsen en helt anden, når man møder den menige russer.

- Jeg er med på, at der i hvert fald fra dansk side er flere legitime grunde til det. Men de almindelige mennesker som mig, jeg oplever venlige russere, der er glade for at få besøg. Vi sad og grinede, skålede i vodka og spillede musik for hinanden uden at forstå, hvorfor alt det her er nødvendigt, siger Rasmus Tantholdt.