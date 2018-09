Rasted og Aqua-Lene høvler millioner af prisen på luksus-villa

Det tidligere ægtepar kæmper med at få deres kæmpepalæ i Birkerød nord for København solgt

Seks millioner kroner.

Et prisnedslag, der for mange husejere nok ville betyde, at man skulle give køberne penge i stedet for at modtage dem.

Oprindeligt lød prisen på Lene Nystrøm og Søren Rasteds kæmpepalæ i det eksklusive Kattehale-område i Birkerød i Nordsjælland på 35 millioner kroner.

Nu - godt et år efter, de satte det på markedet- kan man få adressen seks millioner billigere. Aqua-duoen har netop barberet yderligere 3,1 millioner af udbudsprisen.

Dermed er det 28,9 millioner kroner, man skal betale, hvis man fremover vil kalde det store landsted, der har navnet Øxenholm, for hjem.

Det fremgår af boligsiden Boliga.



Huset breder sig over et boligareal på 420 kvadratmeter, og mens de fleste nok mere er vant til at se elementer som køkken-alrum, stille vej og dejlig have fremhævet i boligannoncen, har ejendommen her lidt ekstra at byde på.

Ifølge salgsopstillingen fra ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen, der står for salget, er der både en park, tennisbane, hestefolde, en stor opholdsstue med pejs og en separat afdeling med egen indgang til eksempelvis teenagere eller en au pair.

Og så har ejendommen tårne, ligesom der også er 230 kvadratmeter udbygninger med blandt andet garage.

Søren Rasted og Lene Nystrøm. Foto: Mogens Flindt

Lene Nystrøm og Søren Rasted offentliggjorde sidste år, at de havde valgt at gå hver til sit efter knap 16 års ægteskab.

Lene Nystrøm kan for øjeblikket opleves i serie-succesen 'Klovn', mens Rasted fortsat kan fylde dine øregange med podcasts som 'Den Grå Side' og 'En Mand Med En Sag'.