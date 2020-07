Reagerer efter stor shitstorm: - Folk er platte

Sarah Dohn er i de seneste dage blevet lagt for had i Sverige og Norge, hvor hun bliver kaldt racist, efter hun i den seneste sæson af 'Paradise Hotel' udtrykte sig uheldigt, da hun blev spurgt, om Türker Alici var hendes type.

- Lidt. Jeg er ikke så meget til det udenlandske. Men han er bestemt en type, jeg ville gå efter, hvis han ikke var fra udlandet, sagde hun og kunne med det samme høre, at det ikke var helt så velovervejet.

Episoden er efterhånden et halvt år gammel for de danske seere, men i Sverige og Norge har folk nu opdaget episoden, som en række influencere har delt på de sociale medier. Det har medført stor kritik af både Sarah Dohn og Nordic Entertainment Group, som står bag 'Paradise Hotel'.

NENT Group tog i weekenden konsekvensen af den store shitstorm og fjernede episoden fra Viaplay i både Danmark, Norge og Sverige.

'Vi har et ansvar for at levere indhold, der på ingen vis positivt fremstiller diskriminerende adfærd eller går på kompromis med vores værdier som virksomhed, og derfor har vi valgt at fjerne Paradise Hotel sæson 16, afsnit 4, da der optræder en episode, der kan opfattes stødende for vores seere. Dette har aldrig været vores (eller Sarahs) intention, og vi beklager dybt, hvis vi har stødt eller på anden vis berørt vores seere negativt', fortalte Mette Barnes, kommunikationschef hos NENT Group i Danmark, til Ekstra Bladet.

Mens folk i især Sverige og Norge har travlt med at være rasende på Sarah Dohn, sidder Türker Alici, som episoden gik ud over, i Danmark og ryster på hovedet. Det fortæller han, da Ekstra Bladet mandag morgen fanger ham på telefonen.

- Folk er platte, helt ærligt. Jeg tænker, at vi er begyndt at leve i en verden, hvor det bliver gjort til jordens undergang, hvis jeg slår en prut i offentligheden. Jeg forstår simpelthen ikke, at folk ikke kan se det sjove i episoden, siger han.

- Det er netop på grund af sådan nogle ting, at folk har et så negativt mindset. Folk kan ikke tåle noget sjovt eller ironisk - eller acceptere, at det hele bare var en sjov misforståelse. Det er simpelthen til at krumme tæer over.

Han forstår ikke beslutningen om at fjerne afsnittet.

- At vi er nået til, at de er nødt til at fjerne et afsnit ... det burde ikke være sådan. I gamle danske film ryger og drikker børn nærmest i filmene. Prøv at tænk på, hvis det skete i nutiden. Folk ville jo dø, siger han og fortsætter:

- Når jeg kigger rundt på de moderne legepladser, er der nærmest madrasser som underlag. Jeg kan huske, da jeg var lille og legede. Når jeg faldt, og der gik hul på mit knæ, så tog jeg hjem, og så rensede min mor såret. Altså, forstå mig ret. Vi er bare nået til et sted i verden, hvor alt er så overbeskyttende.

Türker Alici tog episoden med et grin - og han opfordrer andre til at gøre det samme. Foto: NENT Group Danmark

Ikke racisme

Türker Alici siger, at deltagerne kan mærke, når den danske udgave af 'Paradise Hotel' kører i Sverige og Norge, fordi han begynder at få flere beskeder i indbakken. Han har dog ikke oplevet det helt store, som Sarah Dohn har.

Han undrer sig over, at folk raser mod 'Paradise'-kollegaen og bliver krænkede på hans vegne, og han fortæller, at de to har et godt forhold i dag.

- Det er jo godt. Jeg har også skrevet til hende, om hun er okay i forhold til alt det, som folk skrev. Tænk, at det er mig, det gik ud over, men jeg synes jo bare, at det er en sjov ting, siger han.

Han understreger, at han på ingen måde så episoden som racistisk.

- Nej, overhovedet ikke. Jeg ved jo udmærket godt, hvad hun mente. Det var jo sjovt. Hvis hun var racist, havde hun nok taget hagekors på sig selv og ikke haft udenlandske venner, lyder det fra Türker Alici.