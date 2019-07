Reality-babe afslører: Sådan scorer du mig

Der er en stribe krav, en fyr skal kunne leve op til, hvis han skal have en chance hos Maja Bebe. Se dem i videoen

Smukke Maja Bebe, der tidligere har deltaget i 'Paradise Hotel', er single.

Det fortalte hun på Roskilde Festival, hvor hun efterlyste, at fyrene tog mod til sig og henvendte sig, hvis de havde interesse. Da Ekstra Bladet mødte baben igen til 'Paradise Hotel's finalefest på Lily McGee, kunne hun give den nedslående melding, at det ikke var lykkedes hende at score på festivalen.

Hun vil dog gerne have en fyr, og hun opremsede derfor sine krav.

- Hvis du har blå øjne, mørkt hår og er 23+, så skriv til mig, sagde hun direkte henvendt til kameraet.

Blondinen har dog ét sidste krav.

Hendes kommende kæreste må ikke have lavet reality-tv, da hun har dårlige erfaringer med fyre fra realitybranchen.

- Jeg ved ikke, hvad der foregår. Kom nu og snak med mig, fortsatte hun.

Hør hende fortælle om sine kærlighedskvaler i videoen over artiklen, hvor hun også uddyber, hvad der er galt med fyre, der har lavet reality.