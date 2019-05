Reality-babe efter utroskab: Jeg er single

'Ex on the Beach'-parret Amanda Mogensen og Mikkel Søndergaard er 'slet ikke sammen overhovedet', siger Amanda

- Det er ikke mig, der har valgt at være en idiot, det er ham. At sætte det på pause er nok bare det bedste lige nu.

Sådan sagde 'Ex on the Beach'-deltageren Amanda Mogensen i mandags til Ekstra Bladet, efter det var kommet frem, at hendes kæreste, Mikkel Søndergaard, havde været hende utro flere gange. Noget han selv bekræftede.

Men da hun gæstede Ekstra Bladets tv-studie var stemningen vendt, og hun definerer nu sig selv som single.

- Vi er ikke sammen, lød det fra Amanda Mogensen i studiet.

- Hvad så med den pause I meldte ud, er den droppet?

- Det var, fordi hvis vi nu fandt sammen igen, ville vi kun kalde det en pause. Men vi er ikke sammen, og der skal ske rigtig, rigtig meget fra Mikkels side, hvis jeg skal sige okay, og han får en fjerde chance. Så vi er på pause, men slet ikke sammen overhovedet.

Ligesom i mandags efterlyser hun, at Mikkel Søndergaard trækker i arbejdstøjet og kæmper for hende. Han skal vise noget, siger Amanda Mogensen, men hun vil ikke sige hvad.

- Han skal selv finde ud af det. Men hvis han tænker på de små ting, jeg har sagt til ham fra starten af - inden vi kom hjem til Danmark. Hvis han tænker på dem, så sker der en rigtig, rigtig stor forskel for mig.

Mikkel vil kæmpe

Da det kom frem, at forholdet var sat på pause, erkendte Mikkel Søndergaard, at det var ham, der havde dummet sig.

- Det er på grund af, at jeg har været utro, og vi prøver at finde ud af, hvad der skal ske her i fremtiden, for vi kan stadig rigtig godt lide hinanden. Der er bare en masse tillidsproblemer, vi skal have løst, fortalte han tidligere på ugen til Ekstra Bladet.

Parret mødte hinanden i tv-programmet 'Ex on the Beach', hvor der hurtigt opstod kærlighed. De var én af sæsonens store kærlighedshistorier, men forholdet har siden hjemkomsten også været presset af, at Amanda bor i København og Mikkel i Vejle.

- Jeg tror stadig godt på, at mig og Amanda kan forblive kærester. Nu håber jeg bare, at det kan blive ligeså godt, som det var før, sagde Mikkel Søndergaard.

I videoen over artiklen kan du høre Amanda fortælle om forholdet og give sin vurdering af, om de kan finde sammen igen.

