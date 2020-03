Reality-babe få måneder efter brystoperation: Vil have dem mindre

I december fik 'Ex on the Beach'-baben Line Maria opereret sine bryster større - nu vil hun gerne under kniven igen

Line Maria Busk tonede frem på skærmen i tredje sæson af realityprogrammet 'Ex on the Beach'.

Dengang havde den velskårede reality-babe et meget naturligt udseende, men hun har efterfølgende været under kniven og fået foretaget en næseoperation samt fået opereret sine bryster større.

Se også: 'Ex on the Beach'-deltager: - Jeg gider ikke høre på det pis

Line Maria er ikke bleg for at vise sit nye forparti frem. Foto: Anthon Unger

'Ex on the Beach'-baben har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at hun er meget glad for begge operationer. Det viser sig dog, at hun nu - knap fire måneder efter brystoperationen - allerede overvejer at lægge sig under kniven igen.

- Jeg har ikke fortrudt min operation på nogen måde. Jeg elsker at have fået noget mere fylde, og jeg føler mig så kvindelig. Det er dog svært at vurdere størrelsen, når man sidder med implantaterne i hånden og skal beslutte sig for, hvad der passer bedst til en, så nu går jeg meget og overvejer at få opereret dem mindre, fortæller Line Maria til Ekstra Bladet og fortsætter:

Line Maria, som hun så ud under deltagelsen i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

- Jeg har gået og tænkt på det et stykke tid. Hånden på hjertet har jeg siden min operation haft rigtig svært ved at vænne mig til mine nye bryster. Dette skyldes ikke, at de er dårligt lavet, eller at der er noget i vejen med dem - tværtimod. De er så smukke, men jeg har bare ikke vænnet mig til størrelsen. 300 milliliter er ikke sindssygt meget, men det er meget til min lille krop. Så jeg har den sidste måneds tid overvejet at få 225 eller 255 milliliter i i stedet, så det er planen på et tidspunkt.

Se også: Realitystjerner i håndgemæng: - Du er farlig!