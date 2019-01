Reality-babe viser godterne frem: Tak til min kirurg

Det var langtfra en genert Rikke Chili - kendt fra 'Divaer i junglen' og 'For lækker til love' - der troppede op på den røde løber til Reality Awards 2019, der blev afholdt fredag aften i Københavns Nordhavn.

Hun havde en afslørende kjole på, som ikke overlod meget til fantastien.

Det var der ifølge Rikke Chili en særlig grund til. Hun var nomineret i kategorien 'årets bryster', og derfor skulle godterne da også vises frem.

Rikke Chili på den røde løber med en veninde. Foto: Mogens Flindt

Hun ville dog ikke selv tage æren for sin veludrustede barm.

- Jeg synes faktisk, at det er en kæmpe cadeau. Til min kirurg jo, for det har egentlig ikke så meget med mig at gøre. Han har jo bare placeret dem rigtig godt, og så synes folk, at det er flot, sagde Rikke Chili med et smil.

Det blev hedt mellem Susan K og Rikke Chili. Foto: Anthon Unger

Alligevel ville det ifølge Rikke Chili betyde meget for hende at vinde prisen.

- Det vil betyde rigtig meget at vinde prisen. Det er jo min kirurg, der har lavet et godt stykke arbejde. Jeg bærer det bare rankt og flot, men det er sgu ham, der har vundet, lød det fra Rikke Chili.

Hun lovede da også, at der ville blive en fest, såfremt hun vandt prisen.

- Jeg kan love dig for, at jeg skal dele prisen med ham, hvis jeg vinder, sagde Rikke Chili, der dog måtte se sig slået på målstregen af Sasha Louise Sprange.

Rikke Chili giver den hele armen. Foto: Anthon Unger

Senere på aftenen gav Rikke Chili den dog trods nederlaget alligevel gas.

Se blot herunder, hvordan hun og Susan K gav hinanden hede kys:

