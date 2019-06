Reality-deltager har født

Der er godt nyt fra Jessica Sky.

Den tidligere stripper fra Hvidovre er nedkommet med sit andet barn.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun har delt et billede af sin datter.

’Hej Verden. Jeg hedder Rita. Jeg kom i nat den 14/6. Jeg er allerede hjemme sammen med min far, mor og storebror’.

’Alle er helt vildt glade og har det godt’, skriver hun.

Jessica Sky har sønnen Henry på fire med sin kæreste, Mads, der også er far til lille Rita.

Hun har løbende indviet sine fans i graviditen på Instagram, hvor hun har delt billeder af den voksende mave.

Det gjaldt også, da de første veer indtraf.

’NU SKER DET!!!’

’Omg nu er det langt om længe tid …. AAAV, jeg havde helt glemt, hvordan sådanne veer mærkes’.

’WISH ME LUCK, jeg har brug for lidt peptalk mellem veerne’, skrev hun til et billede fra den amerikanske satire-tegneserie ’Simpsons’.

Jessica Sky medvirkede tv-programmerne 'Divaer i junglen' og 'Sexy Business' for år tilbage. I dag bruger hun sin tid på at drive sit eget firma, eventbureauet Sky Event.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jessica Sky.