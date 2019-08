Reality-deltager sygemeldt: Det fejler jeg

Emilie Schwabe er blevet ramt af angst og forsøger at få tilværelsen til at ligne den fra før 'Love Island'

Emilie Schwabe er ved at være klar til igen til at binde forklædet om livet.

Den 22-årige ’Love Island’-deltager har været sygemeldt fra jobbet i Lagkagehuset i halvanden måned.

Hun er blevet ramt af angst og forventer at vende tilbage næste måned.

Svært psykisk

I et klip på Instagram fortæller hun, at hun måtte trække stikket for at sikre sit helbred.

- Jeg har haft det helt vildt svært psykisk og har brugt den sidste måned på det.

- Derfor har jeg været sygemeldt fra mit arbejde. Jeg er ikke helt på toppen, men det går fremad, og det er dejligt, siger hun.

Dropper bloggen

Emilie Schwabe vil ikke kommentere sagen yderligere over for Ekstra Bladet.

Hun skriver i en sms, at hun til en vis grad har valgt at trække sig tilbage fra offentligheden.

Derfor vil hun heller ikke blogge for firmaet Bloggers Delight, som hun ellers har indgået en aftale med.

Tilbage i tiden

Hun uddyber sin beslutning på Instagram.

- Jeg vil tilbage til livet før ’Love Island’.

- Jeg vil fremover blot bruge Instagram til at fortælle om min dag, og hvordan jeg har det.

- Om nyt tøj - som jeg selv har købt - for jeg skal ikke være en reklamesølje.

- Jeg kan ikke håndtere at skulle al det reklame for eksempel. Så jeg er så glad og lykkelig over min beslutning, siger hun.