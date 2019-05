Reality-deltager trak stikket: Ramt af depression

Melanie Norskov fra 'For lækker til love' fortæller, at hun i årevis har været plaget af psykisk sygdom

Efter at have tiet om sine sygdomme i årevis, blotlægger Melanie Norskov, der i 2012 medvirkede i 'For lækker til love', nu sin kamp mod depression og angst.

Den 26-årige blogger og influencer fortæller, at hun har været plaget af psykisk sygdom siden teenageårene.

Se også: Husker du Melanie fra 'For lækker til love'? Det laver hun i dag

Den er skyllet ind over hendes sind i formørkende bølger. Senest i begyndelsen af året, hvor hun sygemeldte sig på ubestemt tid og satte sine sociale medie-profiler på pause.

Trak stikket

Lægen skrev under på sygemeldingen, efter Melanie Norskov brød grædende sammen på vej på arbejde en råkold dag i februar tidligere i år.

Hun havde i flere måneder døjet med selvdestruktive tanker. De kulminerede i et mentalt kollaps, hvor hendes sind lukkede ned om sig selv og forbød hende at gå på arbejde.

- Denne gang var jeg nødt til at trække stikket og tage det seriøst én gang for alle, for hvis jeg ikke gjorde det, ville det altid være noget, der lå og ulmede, fortæller hun.

Melanie Norskov blev kendt for at være ekstrem kræsen i 'For lækker til love'. Foto: PR

Når Melanie Norskov har været dybest nede, har hun været overbevist om, at hun er uduelig, at hun aldrig vil blive til noget, at hun er en fiasko.

- Jeg kan stadig have svært ved at forstå, at folk kan elske mig. Det føles som om, at du er nede i et sort hul, og du ikke kan komme op.

- Du kan ikke se meningen med noget. Det er en meget voldsom følelse at sidde med, fortæller Melanie Norskov.

Ingen piller

Melanie Norskov er i dag raskmeldt og tilbage på arbejde i Magasin i København, hvor hun er makeup-artist.

Hun har afvist at blive medicineret i forbindelse med sygemeldingen, fordi hun tidligere har haft dårlige erfaringer med piller mod depression.

Hun går dog til fast til psykolog.

- Og det kommer jeg til at gøre mange år endnu. Måske ikke fast, men i hvert fald engang imellem, fortæller hun.

En håndsrækning

Melanie Norskov deler sin historie i dag, fordi hun vil hjælpe andre, der kæmper med depression og angst.

- Derfor fokuserer jeg på at bryde det her tabu, og mange af mine følgere og læsere har allerede kontaktet mig med deres lignende historier.

- Det betyder meget for mig at kunne hjælpe andre, hvor jeg kan, og det er netop her, jeg ser mig selv kunne gøre en forskel, siger hun.