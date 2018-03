Reality-deltager vild med dansk popsanger: Mor scorede ham før mig

Da den 23-årige paradiso for noget tid siden fik fri fra arbejde sent ude på natten, havde hun i omklædningen sat sig op til, at hun skulle ned at score Bro, med det borgerlige navn Kevin Andresen.

Han var i byen med nogle af de andre paradisoer, og sammen havde de forvildet sig hen på Katrine Hoffmanns arbejdsplads i indre by.

- Jeg havde lige fået fri, og så stod jeg oppe på kontoret og sagde til mine kolleger: ’Jeg går lige ned og 'møsser' lidt på ham Bro, fortæller Katrine Hoffmann, da hun besøger Ekstra Bladet med Bro.

I mellemtiden er paradisoens mor kommet ind på baren, Tyrolia, og vil gerne introduceres for musikeren bag årets titelsang.

- Og lige pludselig, så står de også kysser, fortæller hun til stor latter i studiet.

Episoden står dog lidt uklart for alle andre end Katrine. Du kan høre Bro forklare sig i afspilleren øverst i artiklen.

Bro og Katrine var denne uges gæster, da denne uge på Paradise blev vendt og drejet. Se hele deres besøg herunder: