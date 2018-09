Reality-legende lagt på is: Jeg er ikke gode venner med TV3

Sidney Lee mener, at han er blevet blacklistet af TV3. Han håber alligevel at være med i et program på kanalen i løbet af 2019

Der er ifølge Sidney Lee ikke ligefrem amoriner i luften imellem ham selv og tv-selskabet TV3. Men derfor gør han kur til tv-selskabet alligevel.

I et interview givet på den røde løber til awardshowet Guldtuben forklarer Sidney, at han måske kommer tilbage på skærmen. Men kun hvis tingene bliver glattet ud med reality-mastodonten TV3.

- Jeg skal måske til at filme noget nyt, men det er til tv, siger han til Realityportalen.

Men realitystjernen over dem alle vil ikke ud med mere, da han bliver spurgt, om han ikke kan fortælle om programmet.

Se også: Fie Laursen hastet på hospitalet: Nu taler manager om voldsomme rygter

- Nej, det kan jeg faktisk ikke, for der stod i mailen, at jeg ikke måtte snakke om det. Men det bliver noget reality og er i 2019, hvis det bliver til noget. Det er ikke helt sikkert endnu, for jeg er ikke helt gode venner med TV3, det skal lige gå igennem. Helt tilbage for seks år siden var jeg med i 'Divaer i junglen', hvor jeg valgte at tage hjem før programmet var færdigt. Så valgte TV3 at blackliste mig de næste ti år, sagde han under interviewet.

I programmet 'Divaer i junglen' bliver en flok 'divaer' kastet ud i junglen a la 'Robinson,' hvorefter de dyster mod hinanden. Det blev dog for meget for Sidney, som simpelthen tog sit gode tøj - og bandanaer - og gik.

TV3 er dog ikke enige i, at de skulle have blacklistet ham.

Se også: Kaos og grædende børn under Guldtuben: Vi gik i total terror-panik

Forbundet med risici

Jesper Kynde Simonsen, der er programredaktør på TV3, husker, måske en anelse ærgerligt for Sidney Lee, udmærket godt episoden fra 'Divaer i junglen'.

- Han blev ikke direkte blackliset, men det er klart, at hans deltagelse altid vil være forbundet med risici, i og med han udvandrer og smider håndklædet i ringen ved modgang. Den tanke er kommet op, hver gang han er 'pitchet' ind som deltager.

Den bandanabærende, vodkabællende og morsomme 'flat-earther', har dog også gode sider ifølge Jesper Kynde Simonsen.

- Han er en meget fascinerende personlighed, men det nåede han desværre ikke at vise i 'Divaer i junglen', siger programredaktøren.

Det kunne altså godt se ud, som om Sidney rent faktisk snart hopper frem på skærmen igen. Jesper Kynde Simonsen vil dog ikke ud med noget.

- Vi udtaler os ikke om kommende programmer, men jeg kan sige så meget, som at stridsøksen er begravet, siger han.

Og med stridsøksen begravet er der ikke den store chance for at Sidneys realityfremtid bliver fældet.

Se Sidney Lees 'hemmelige' kæreste