Realitybabe afslører ny kæreste

Amanda Mogensen fra sidste sæson af 'Ex on the beach' fortæller, at hun har fundet kærligheden igen

Der er allerede fyldt med afsløringerne ved dette års Reality-fodbold arrangement, hvor Amanda fra 'Ex on the beach' fortæller, at hun har fundet kærligheden igen.

Det kommer efter det turbulente forhold til deltageren Mikkel, som var hende utro, og efter hun også var utro.

Parret nåede meget på kort tid. Her sammen til Vi elsker 90'erne. Foto: Per Lange

- Jeg har fundet mig en ny fyr, så det går godt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Valget er faldet på Mathias på 23 år, der ikke er kendt fra tv, så det er en glad Amanda, der er med til Reality-fodbold.

- Jeg mødte ham for første gang for to år siden til min eks-kærestens begravelse, faktisk.

Han skrev til hende for nogle uger siden, og der opstod sød musik mellem de to.

