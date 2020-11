Realitybabe er blevet mor

22-årige Amanda Pauli, som er kendt fra realityprogrammet 'Love Island', er blevet mor for første gang.

Det fortæller hun i en story på sin Instagram-profil.

'Liam kom til verden i går klokken 23:19. Vi er de mest lykkelige forældre', skriver hun til storyen, som er delt lørdag aften.

Til Ekstra Bladet fortæller Amanda Pauli, at fødslen var hård.

- Fødslen gik rigtig godt, selvom det var en meget hård og lang fødsel uden pause mellem veerne. Jeg havde 14 timer med veer, men kom igennem uden noget som helst smertestillende. Martin var den bedste støtte gennem det hele, og havde det ikke været for ham, havde jeg aldrig klaret det så godt, siger hun.

De er stadig indlagt på hospitalet, hvor de afventer svaret på nogle blodprøver, men håber at blive udskrevet i aften, fortæller hun.

Var ikke forberedt

Amanda Pauli har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at hun og kæresten Martin blev overraskede, da de fandt ud af, at hun var gravid.

- Det kom lidt bag på os, da vi fandt ud af, at jeg var gravid, da vi ikke lige havde planlagt at skulle være forældre allerede. Vi snakkede om tingene og tog det meget stille og roligt og fandt derefter ud af, at vi gerne ville tage ansvaret som forældre, sagde hun og understregede, at hun var rigtig glad for at have taget den beslutning.

Nu glæder de sig til at kunne tage Liam med hjem fra hospitalet og træde ind i rollen som forældre.

- Det er fantastisk med den nye rolle som forældre, vi er de mest lykkelige og glade, men selvfølgelig også meget trætte forældre lige nu. Men han er den bedste gave, vi kunne få, siger hun og tilføjer:

- Jeg ser frem til den nye tilstedeværelse og kunne give en masse kærlighed til den lille guldklump. Og selvfølgelig det nye familieliv og et helt nyt kapitel i mit liv.

Amanda Pauli deltog i TV3-programmet 'Love Island' i 2018.