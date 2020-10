Realitybabe forelsket: Dater ungdomsflirt

For få måneder siden kunne 'Ex on the Beach'-stjernerne Caroline Godrim og Mathias Severinsen fortælle, at de ikke længere var et par.

Det skete i forbindelse med premieren på Dplay-serien 'Fra fame til familie', hvor man kunne følge de to realitydeltageres liv med deres fælles søn, Oliver.

Men nu er Caroline Godrim igen optaget.

– Der er en ny fyr i billedet. Han lever bestemt op til mine forventninger og mere til. Jeg er rigtig glad og forelsket, fortæller hun til Realityportalen.

Til Ekstra Bladet fortæller Caroline Godrim, at fyren er en, hun kender rigtig godt.

- Vi har kendt hinanden, siden jeg var 15, og så skrev han til mig kort efter bruddet med Mathias for at høre, om jeg var ok, siger hun og tilføjer:

- Man kan godt kalde ham en ungdomsflirt. Vi har nok set hinanden en gang om året, og der har altid været en gnist, når vi har set hinanden.

Bombarderet

Kort efter bruddet med Mathias Severinsen fortalte Caroline Godrim til Ekstra Bladet, at hun blev bombarderet med tilbud fra fyre, der gerne ville på date med hende.

Efter bruddet: Bombarderes med datingtilbud

Og selvom det fortsat vælter ind med tilbud, er det ikke noget, der kan rokke ved den nyforelskede Caroline Godrims følelser.

- Det er jeg egentlig lidt ligeglad med. Det er da dejligt at få komplimenter, men jeg er jo sådan set optaget nu, siger hun.

Hun vil dog ikke gå i nærmere detaljer med forholdet til ungdomsflirten.

- Han har mødt Oliver og sådan noget, så det er da seriøst. Mere har jeg ikke lyst til at fortælle på nuværende tidspunkt, siger hun.

Færdig: - Jeg trækker stikket fuldstændig